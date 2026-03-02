Tunisie: Bagdad - L'ambassade de Tunisie appelle les citoyens à respecter les mesures des autorités locales

L'ambassade de la Tunisie à Bagdad, dans le contexte des tensions actuelles dans la région, a appelé tous les membres de la communauté tunisienne résidant en Irak, y compris dans la région du Kurdistan, ainsi que les visiteurs, à faire preuve de la plus grande prudence et à respecter les mesures prises par les autorités locales concernant les rassemblements dans certaines zones de Bagdad, en particulier dans la Zone Verte.

Dans ce cadre, l'ambassade a également recommandé à tous les membres de la communauté de s'éloigner des zones militaires et de ne pas toucher les objets suspects, tels que les restes de missiles ou d'éclats, selon un communiqué publié dimanche sur sa page officielle Facebook.

L'ambassade a affirmé qu'elle continue de suivre en permanence la situation de la communauté tunisienne et de prendre en compte toutes leurs préoccupations. En cas d'urgence, il est possible de la contacter directement au +9647730402939 ou par courriel à l'adresse suivante : at.baghdad@diplomatie.gov.tn.