Tunisie: Bagdad - L'ambassade de Tunisie appelle les citoyens à respecter les mesures des autorités locales

1 Mars 2026
La Presse (Tunis)

L'ambassade de la Tunisie à Bagdad, dans le contexte des tensions actuelles dans la région, a appelé tous les membres de la communauté tunisienne résidant en Irak, y compris dans la région du Kurdistan, ainsi que les visiteurs, à faire preuve de la plus grande prudence et à respecter les mesures prises par les autorités locales concernant les rassemblements dans certaines zones de Bagdad, en particulier dans la Zone Verte.

Dans ce cadre, l'ambassade a également recommandé à tous les membres de la communauté de s'éloigner des zones militaires et de ne pas toucher les objets suspects, tels que les restes de missiles ou d'éclats, selon un communiqué publié dimanche sur sa page officielle Facebook.

L'ambassade a affirmé qu'elle continue de suivre en permanence la situation de la communauté tunisienne et de prendre en compte toutes leurs préoccupations. En cas d'urgence, il est possible de la contacter directement au +9647730402939 ou par courriel à l'adresse suivante : at.baghdad@diplomatie.gov.tn.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.