Tunisie: Sultana d'Oman - Un pétrolier commercial ciblé par des tirs de missile

1 Mars 2026
La Presse (Tunis)

Un pétrolier commercial, le Skylight, battant pavillon de la République de Palaos, a été ciblé dans les eaux maritimes proches du Sultanat d'Oman, à environ 5 milles nautiques au nord du port de Khasab, dans la province de Musandam, au nord du pays.

L'incident a eu lieu au large des côtes omanaises et à proximité territoriale des Émirats arabes unis.

20 membres d'équipage se trouvaient à bord : 15 Indiens et 5 Iraniens.

Tous ont été évacués en sécurité, mais quatre marins ont été blessés à des degrés divers et nécessitent des soins médicaux.

