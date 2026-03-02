Tunisie: Le pays dénonce les attaques contre les territoires de pays arabes et appelle au dialogue

La Tunisie a exprimé, dimanche, sa vive préoccupation face à l'escalade militaire que connaît la région, mettant en garde contre un élargissement du conflit susceptible de plonger la zone dans le chaos. Dans un communiqué officiel, le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger alerte sur les graves répercussions de cette situation sur la paix et la sécurité, tant régionales qu'internationales.

Dans ce contexte jugé particulièrement dangereux, la Tunisie a réaffirmé son attachement au respect de la souveraineté des États et à l'intégrité de leurs territoires. Elle a fermement condamné toute agression visant un pays, ainsi que toute atteinte à ses frontières, rejetant catégoriquement les attaques dirigées contre des territoires de pays arabes.

Le communiqué souligne également la solidarité totale de la Tunisie avec plusieurs États arabes, notamment l'Arabie saoudite, le Koweït, le Qatar, Bahreïn, les Émirats arabes unis, la Jordanie et l'Irak, dans un contexte régional marqué par de fortes tensions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Fidèle à ses principes et à son attachement au droit international, la Tunisie appelle l'ensemble des parties à cesser immédiatement les opérations militaires. Elle exhorte à privilégier la voie du dialogue et des négociations afin d'éviter une nouvelle escalade et de préserver les vies humaines ainsi que les acquis des peuples de la région.

Enfin, la Tunisie a insisté sur la responsabilité du Conseil de sécurité des Nations unies, l'appelant à prendre les mesures nécessaires pour garantir le maintien de la paix et de la sécurité internationales.