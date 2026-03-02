Congo-Kinshasa: Début du projet de prévention contre la malnutrition à Isangi

Un vaste projet de prévention contre la malnutrition a été lancé jeudi 26 février dans la zone de santé d'Isangi, dans la province de la Tshopo.

Initiée par l'Agence belge de coopération internationale, cette activité marque une offensive majeure en faveur de la santé des populations vulnérables, notamment les enfants.

Ce programme de nutrition s'inscrit dans la continuité d'une série d'interventions stratégiques déjà en cours : il constitue en effet le quatrième volet appuyé techniquement et financièrement par ENABEL.

Ce partenariat témoigne de l'engagement constant de la coopération internationale aux côtés des autorités sanitaires locales, a indiqué le manager d'Enabel, Prosper Ntema.

Selon les conclusions d'une enquête menée par l'agence en novembre dernier, le taux de malnutrition dans la zone d'Isangi est évalué à 12 %, un chiffre jugé préoccupant et qui a motivé la mise en œuvre de ce projet.

Ce programme vise une transformation durable des comportements et des pratiques communautaires, explique le médecin chef de zone de santé, Charles Koy Moke.

Pour sa part, Jacques Mukonkole a précisé :

« Il y aura des formations, de l'organisation communautaire, des diagnostics participatifs, jusqu'à amener ces communautés à élaborer elles-mêmes leur plan d'action contre la malnutrition. ENABEL fournira les moyens nécessaires pour qu'elles mettent en oeuvre le plan qu'elles auront élaboré ».