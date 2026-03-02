Afrique: Ami Diallo (Côte d'Ivoire) - 'Je donnerai tout pour l'équipe'

interview

La Côte d'Ivoire dispute sa première CAN féminine depuis plus d'une décennie, portée par une nouvelle dynamique sportive.

Finaliste de la Ligue des Champions Féminine CAF avec l'ASEC Mimosas et nommée aux CAF Awards, Ami Diallo s'impose comme l'un des visages forts du projet ivoirien.

Un objectif clair : transformer le repêchage en opportunité historique et relancer durablement le football féminin ivoirien.

Douze années d'attente, une génération renouvelée et une opportunité inattendue transformée en ambition collective. La Côte d'Ivoire signe son retour à la TotalEnergies CAFCoupe d'Afrique des Nations Féminine avec la volonté claire d'ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. Bénéficiant de l'élargissement de la compétition, passée de 12 à 16 équipes, les Éléphantes ont été repêchées par la Confédération Africaine de Football parmi les quatre sélections les mieux classées au classement FIFA. Loin d'aborder le tournoi comme de simples invitées, elles se présentent désormais avec l'ambition affirmée de marquer leur retour sur la scène continentale.

Longtemps en quête de stabilité et de visibilité, le football féminin ivoirien connaît aujourd'hui une phase de reconstruction encourageante. Les progrès observés ces dernières saisons, tant au niveau de l'organisation que de la compétitivité des clubs, témoignent d'un environnement en mutation. La récente finale disputée par l'ASEC Mimosas en Ligue des Champions Féminine de la CAF a confirmé cette montée en puissance, (ndlr : finale perdue contre l'ASFAR 2-1) offrant aux joueuses ivoiriennes une exposition nouvelle et une expérience précieuse du très haut niveau africain.

Au coeur de cette dynamique se trouve Ami Diallo. Attaquante influente, finaliste continentale en club et nommée aux CAF Awards dans la catégorie Meilleure joueuse interclubs, elle symbolise cette génération qui refuse désormais de regarder l'élite africaine de loin.

Sous la direction du sélectionneur Reynald Pedros, les Éléphantes ont entamé une préparation exigeante, axée sur la discipline tactique, la cohésion collective et la solidité mentale. L'objectif dépasse la simple participation : il s'agit de réinstaller durablement la Côte d'Ivoire parmi les nations compétitives du continent.

Dans cet entretien accordé à CAFOnline.com, Ami Diallo revient sur la signification de ce retour attendu, les attentes autour de l'équipe, son évolution personnelle et l'impact qu'une belle performance pourrait avoir sur l'avenir du football féminin ivoirien. Une prise de parole qui mêle responsabilité, ambition et engagement total au service du collectif.

CAFOnline.com : Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez appris que la Côte d'Ivoire était repêchée et allait finalement participer à cette édition de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine ?

Ami Diallo : Nous avons accueilli cette nouvelle avec beaucoup d'humilité et une grande détermination. C'est une seconde chance pour nous, et nous voulons la saisir pleinement.

Comment se déroule actuellement la préparation à l'approche de la compétition ?

La préparation se passe très bien. Il y a beaucoup d'intensité et une grande concentration dans le travail. Le staff met l'accent sur la discipline tactique, la cohésion du groupe et le mental.

Cela fait plus de douze ans que la Côte d'Ivoire n'a plus participé à la CAN féminine. Quelles sont aujourd'hui les attentes autour de ce retour après plus d'une décennie d'absence ?

Il y a énormément d'attentes, et c'est normal. Les Ivoiriens aiment le football et attendent ce retour avec impatience. Cela nous motive encore davantage à donner le meilleur de nous-mêmes pour représenter dignement le football ivoirien.

On observe un nouveau dynamisme autour du football féminin ivoirien, notamment avec la finale disputée par l'ASEC Mimosas lors de la dernière Ligue des Champions. En quoi cette expérience collective peut-elle aider l'équipe à aborder cette CAN ?

Nous avons beaucoup appris, surtout sur l'exigence du haut niveau. Disputer des matchs internationaux forge le caractère, améliore la gestion de la pression et renforce la confiance. Cette expérience sera très importante pour la CAN.

Quel regard portez-vous sur l'évolution du football féminin en Côte d'Ivoire ces dernières années ?

Le football féminin ivoirien progresse. Il y a davantage de visibilité, une meilleure organisation et un intérêt croissant du public et des médias.

Grâce à vos performances en Ligue des Champions et en championnat, vous avez été nommée aux CAF Awards dans la catégorie Meilleure joueuse interclubs. Que représente pour vous cette reconnaissance à l'échelle continentale ?

Être nommée aux CAF Awards est une grande fierté. C'est une reconnaissance du travail accompli en club et en sélection. Mais surtout, cela me motive à travailler encore plus pour mériter cette confiance.

Votre sélectionneur, Reynald Pedros, possède une grande expérience de la CAN féminine. Quel type de coach est-il et en quoi contribue-t-il à votre progression individuelle et à celle de l'équipe ?

Le coach Reynald Pedros est très expérimenté et exigeant. Il insiste beaucoup sur la rigueur tactique et la discipline. En même temps, il fait confiance aux joueuses et nous pousse à nous dépasser individuellement afin de devenir plus fortes collectivement.

Selon vous, quelle sera la principale force des Éléphantes lors de cette CAN féminine ?

Notre principale force sera la solidarité. Nous avons un groupe jeune, ambitieux et très uni. Si nous restons concentrées et solidaires, nous pourrons rivaliser avec n'importe quelle équipe.

Que diriez-vous aux jeunes filles ivoiriennes qui rêvent aujourd'hui de suivre votre parcours ?

Je leur dirais de croire en leurs rêves, de travailler dur et de ne jamais abandonner.

Plus largement, que représenterait une belle performance des Éléphantes pour l'avenir du football féminin ivoirien ?

Cela offrirait encore plus d'opportunités au football féminin. Cela encouragerait davantage de jeunes filles à se lancer et renforcerait la confiance autour de notre discipline.

Personnellement, qu'attend-on d'Ami Diallo lors de cette CAN féminine ?

On peut attendre de moi de l'engagement, du travail et du leadership sur le terrain. Je donnerai tout pour l'équipe, que ce soit en marquant, en défendant ou en motivant mes coéquipières.