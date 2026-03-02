Congo-Kinshasa: L'Intersyndicale nationale juge arbitraire l'arrestation du président de la délégation syndicale de l'OR à Bunia

L'Intersyndicale nationale dénonce ce qu'elle qualifie d'arrestation arbitraire du président de la délégation syndicale de l'Office des routes (OR) à Bunia, dans la province de l'Ituri. L'arrestation de ce responsable syndical, Dieudonné Afoyo, est intervenue au début de la semaine.

Dans un entretien accordé ce samedi 28 février à Radio Okapi depuis Kinshasa, le coordonnateur adjoint de l'Intersyndicale nationale, Guy Kuku, s'est indigné de voir un civil détenu dans un cachot de l'Auditorat militaire.

Il condamne fermement cette arrestation et appelle à sa libération sans délai :

« Monsieur Dieudonné Afoyo est arrêté parce qu'il a écrit une lettre à la Première ministre. Dans cette lettre, il dénonçait le gouverneur de l'Ituri, qui voulait les délocaliser de leur site pour les envoyer dans un site périphérique où ils seraient en insécurité. Nous demandons la libération sans condition de ce camarade, car il n'a commis aucune infraction ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le syndicaliste, le fait d'adresser une lettre à la Première ministre ne constitue en rien une infraction. Guy Kuku estime que si le gouverneur militaire de l'Ituri se sentait lésé, il n'avait pas compétence pour faire arrêter un responsable syndical.

Il regrette également qu'une somme de 4 000 USD aurait été exigée au détenu pour obtenir sa libération.

« Dans un État de droit, on ne peut procéder à des arrestations de syndicalistes pour une lettre écrite à une autre autorité. Ce sont des pratiques qui n'ont pas leur place dans un État démocratique », a conclu le coordonnateur adjoint de l'Intersyndicale nationale.

Contacté, le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, affirme que ce syndicaliste aurait tenu des propos diffamatoires à l'encontre du gouverneur de la province dans une correspondance adressée à la Première ministre.

L'officier indique souhaiter que la procédure suive son cours normal afin que les responsabilités soient clairement établies.