Congo-Kinshasa: Neuf condamnés à des peines de servitude pénale pour viols sur mineures à Kananga

Neuf personnes ont été condamnées, vendredi 27 février, à des peines de servitude pénale de deux, trois et quatre ans pour viols sur mineures, à Kananga, dans la province du Kasaï-Central.

Ce verdict a été rendu par le Tribunal de grande instance de Kananga lors d'audiences foraines tenues à la prison centrale, dans le cadre du traitement de plusieurs dossiers de violences sexuelles commises sur des filles mineures.

Les condamnés ont été arrêtés grâce au concours de l'ONG Amour Plus, qui a constitué les dossiers judiciaires et orienté les victimes vers une prise en charge juridique appropriée.

En plus des peines d'emprisonnement, ils devront s'acquitter d'amendes allant de deux à quatre millions de francs congolais.

Les autres prévenus ont, en revanche, été acquittés pour insuffisance de preuves.

Les dossiers ont été instruits dans le cadre d'un projet d'appui à l'autonomisation des filles et au renforcement de la résilience des communautés, mis en œuvre par l'ONG Amour Plus RDC. Ce programme vise à prévenir et lutter contre les violences sexuelles et les mariages précoces dans la province du Kasaï-Central, particulièrement dans le territoire de Luiza.

Grâce à ce procès, plusieurs victimes ont enfin pu accéder à la justice après avoir, pour certaines, longtemps souffert en silence. Ces audiences foraines ont bénéficié de l'appui technique et financier de l'UNICEF, avec le soutien du gouvernement norvégien.

La tenue de ces procès constitue une étape importante dans la lutte contre l'impunité et représente un signal fort en faveur de la protection des droits des enfants et des jeunes filles au Kasaï-Central.