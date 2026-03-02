Tunisie: Le Réseau d'action climatique du monde arabe appelle à une mobilisation des efforts contre la désertification

Tunis — Le Réseau d'action climatique du monde arabe (Climate Action Network-Arab World ou CANAW a appelé, dimanche, les gouvernements arabes, les institutions et la société civile à intensifier leur action en faveur du climat et à accélérer la mise en oeuvre de programmes et d'initiatives pour réduire la désertification et restaurer les écosystèmes, afin d'assurer un avenir plus durable et plus résilient pour les générations futures.

Le "CANAW" a estimé que la montée des taux de sécheresse et la dégradation des terres constituent une menace directe pour la sécurité alimentaire et la stabilité environnementale dans de nombreux pays arabes, ce qui nécessite de renforcer les efforts communs pour adopter des pratiques de gestion durable des terres, soutenir les solutions fondées sur la nature et promouvoir des politiques climatiques efficaces.

Le réseau a, à ce titre, souligné l'importance du quinzième Objectif de Développement Durable de l'ONU (ODD15) visant à mettre en place une gestion durable des écosystèmes terrestres en préservant la biodiversité et les sols et en limitant les impacts de long terme des catastrophes naturelles, appelant à une mobilisation accrue des ressources et des efforts pour contribuer à sa réalisation.

Les Objectifs de développement durable (ODD) étant un cadre universel pour guider l'action collective vers un avenir plus juste et soutenable. Ces objectifs combinent les dimensions économiques, sociales et environnementales du développement et s'appuient sur une vision ambitieuse de coopération internationale et de responsabilité partagée.