Tunisie: Le Réseau d'action climatique du monde arabe appelle à une mobilisation des efforts contre la désertification

1 Mars 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par IG

Tunis — Le Réseau d'action climatique du monde arabe (Climate Action Network-Arab World ou CANAW a appelé, dimanche, les gouvernements arabes, les institutions et la société civile à intensifier leur action en faveur du climat et à accélérer la mise en oeuvre de programmes et d'initiatives pour réduire la désertification et restaurer les écosystèmes, afin d'assurer un avenir plus durable et plus résilient pour les générations futures.

Le "CANAW" a estimé que la montée des taux de sécheresse et la dégradation des terres constituent une menace directe pour la sécurité alimentaire et la stabilité environnementale dans de nombreux pays arabes, ce qui nécessite de renforcer les efforts communs pour adopter des pratiques de gestion durable des terres, soutenir les solutions fondées sur la nature et promouvoir des politiques climatiques efficaces.

Le réseau a, à ce titre, souligné l'importance du quinzième Objectif de Développement Durable de l'ONU (ODD15) visant à mettre en place une gestion durable des écosystèmes terrestres en préservant la biodiversité et les sols et en limitant les impacts de long terme des catastrophes naturelles, appelant à une mobilisation accrue des ressources et des efforts pour contribuer à sa réalisation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les Objectifs de développement durable (ODD) étant un cadre universel pour guider l'action collective vers un avenir plus juste et soutenable. Ces objectifs combinent les dimensions économiques, sociales et environnementales du développement et s'appuient sur une vision ambitieuse de coopération internationale et de responsabilité partagée.

Lire l'article original sur Tunis Afrique Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 Tunis Afrique Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.