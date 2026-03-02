Congo-Kinshasa: Trente condamnations allant de 3 ans à la perpétuité à Aru

Le tribunal militaire de garnison de l'Ituri, siégeant en audiences foraines à Aru-centre (province de l'Ituri), a condamné trente détenus à des peines allant de trois ans d'emprisonnement à la perpétuité.

Ces audiences, organisées avec l'appui de la MONUSCO, se sont achevées jeudi 26 février, et les juges ainsi que les magistrats ont regagné Bunia le lendemain. Elles avaient pour objectif de mettre fin aux détentions irrégulières et prolongées et de désengorger la prison d'Aru, qui comptait 158 détenus pour une capacité théorique de 75 places.

Du 16 au 25 février, le tribunal a rendu 30 condamnations contradictoires, concernant des prévenus présents à l'audience, ainsi que 43 condamnations par défaut, liées à des cas d'évasion ou de libérations jugées injustifiées de détenus dont les dossiers étaient déjà fixés.

Parmi les 30 condamnations contradictoires figurent notamment :

11 cas de viol,

11 cas de meurtre,

6 vols qualifiés,

1 cas de détention illégale d'arme.

Les peines prononcées varient entre 3 ans de prison et la peine de mort, assorties, selon les dossiers d'amendes, de frais de justice et de dommages-intérêts en faveur de 12 parties civiles.

Par ailleurs, 17 personnes ont été acquittées, soit pour insuffisance de charges, soit au bénéfice du doute. Six dossiers ont été renvoyés après que le tribunal s'est déclaré incompétent pour en connaître.

Enfin, 13 actions publiques ont été éteintes en raison du décès des prévenus concernés. Dans les 43 dossiers jugés par défaut, le tribunal a appliqué les peines maximales et ordonné l'arrestation immédiate des condamnés.