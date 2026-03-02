Congo-Kinshasa: Le parti ANCE satisfait de la présence de la MONUSCO à Uvira pour superviser le cessez-le-feu

Le parti politique Alliance des Nationalistes pour un Congo Émergent (ANCE) a exprimé sa satisfaction quant à la présence de la MONUSCO à Uvira, chef-lieu provisoire du Sud-Kivu, où la mission onusienne supervise les opérations de paix.

Cette réaction est intervenue samedi 28 février, lors de la rentrée politique du parti après la trêve observée durant les fêtes de fin d'année.

A cette occasion, le secrétaire général de l'ANCE, Jacques Kabe, a réaffirmé le soutien de sa formation au processus de Washington, estimant que celui-ci renforce les relations économiques entre la RDC et les États-Unis.

Il a assuré que l'ANCE s'inscrit dans une dynamique de paix et soutient tout processus susceptible de favoriser la stabilité et le développement du pays.

Le parti dirigé par Norbert Basengezi a, par ailleurs, appelé à la mise en oeuvre de la résolution 2773 de l'ONU, laquelle condamne fermement l'offensive du M23 dans l'Est de la RDC ainsi que les soutiens extérieurs notamment rwandais dont bénéficierait ce mouvement.

L'ANCE propose également au gouvernement de former une armée de réservistes et de cadets, dans le but de promouvoir l'esprit patriotique et l'excellence au sein des forces de défense et de sécurité, et ce dès le jeune âge.