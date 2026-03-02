Congo-Kinshasa: Depuis Bruxelles, des Congolais de la diaspora montent contre la déstabilisation de la RDC

Des Congolais de la diaspora, réunis samedi 28 février à Bruxelles (Belgique), ont élevé la voix contre toute initiative visant à déstabiliser la RDC.

Venus de France, du Luxembourg, du Canada, d'Allemagne, d'Angleterre et de Belgique, ils ont lancé un message d'unité, de solidarité et de soutien à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo ainsi qu'au vivre-ensemble.

Ils ont également dénoncé l'agression rwandaise dans la partie Est du pays.

Joint par Radio Okapi, le coordonnateur de la Ligue des patriotes aile Belgique, Jonathan Ntoto Badibi, a déclaré :

« Nous disons non à la barbarie, et vive la justice pour nos mamans, papas, frères et sœurs victimes de cette agression qui perdure. Il est temps d'y mettre fin. Nous invitons la communauté internationale à mettre en application toutes ses résolutions déjà prises contre l'agresseur (NDLR : le Rwanda) et ses acolytes ».

La Ligue des patriotes affirme être engagée à mener, à travers le monde, des actions contre la déstabilisation de la RDC.

De son côté, la responsable de communication et coordinatrice de la Ligue des patriotes section Luxembourg, Sarah Mwepu, a précisé que « Depuis l'Europe et le Canada, nous disposons de moyens légitimes que nous devons utiliser pleinement, notamment des actions juridiques contre les discours de haine et d'incitation à la violence, le dépôt de mémorandums auprès des gouvernements et institutions internationales, ainsi que le lancement de pétitions citoyennes et visibles ».

Cette organisation dit vouloir non seulement dénoncer, mais également exposer ceux qui financent, encouragent ou organisent la déstabilisation de la RDC.

Les Congolais de la diaspora se sont engagés à s'opposer à tout projet visant à faire de l'Europe ou du Canada des bases opérationnelles pour :

le terrorisme,

la division tribale,

ou la déstabilisation des institutions congolaises.

Sarah Mwepu estime en outre qu'aucun statut de protection ne devrait être accordé à ceux qui, par leurs actes, deviennent les créateurs de réfugiés dans leur propre pays.

Plan d'action

A travers cette démarche, ces Congolais de la diaspora poursuivent plusieurs objectifs majeurs :

la défense de la paix ;

la protection de la souveraineté nationale ;

la préservation du vivre-ensemble ;

la lutte contre toute forme de déstabilisation politique, tribale ou terroriste.

La Ligue prévoit la mise en place d'une cellule juridique au sein de la diaspora afin d'identifier et de documenter :

les appels à la violence ;

les financements suspects ;

les incitations tribales ;

ainsi que tout acte pouvant faire l'objet de plaintes judiciaires.

A cette occasion, les Congolais d'Europe et du Canada ont procédé à la signature de la Charte pour le renforcement de leurs actions.