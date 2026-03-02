Ile Maurice: Moratoire prolongé pour les motocyclistes ayant eu le «learner» avant le 1eᣴ mars 2018

Le gouvernement accorde un sursis aux motocyclistes titulaires d'un permis de conduire provisoire (learner). Le Cabinet a en effet donné son accord au ministère des Transports terrestres pour entamer les démarches légales nécessaires afin de prolonger d'une année la validité de ces permis. L'information a été confirmée par le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed.

Cette mesure concerne les permis provisoires pour motocyclettes délivrés avant le 1eᣴ mars 2018, qui devaient initialement expirer le 1eᣴ mars 2026. Avec cette décision, leur validité est désormais étendue jusqu'au 1eᣴ mars 2027.

Selon le ministre, il s'agit d'un soulagement transitoire accordé en attendant une réforme plus large du cadre régissant les examens de conduite pour les deux-roues. Le ministère des Transports terrestres collaborera avec le bureau de l'Attorney General afin de modifier les Road Traffic (Amendment) Regulations 2021 pour donner un effet légal à cette prolongation.

La réforme annoncée devrait être menée conjointement avec le département de la police, dans le but de moderniser et de clarifier le système d'évaluation des conducteurs de motocyclettes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En ce qui concerne les permis provisoires délivrés à partir du 1eᣴ mars 2018, ils demeurent valides mais restent soumis à un renouvellement auprès du département de la police, moyennant le paiement des frais prescrits.

Le ministère rappelle que cette décision intervient dans un contexte où le projet de moto-écoles annoncé en 2016 n'a jamais été concrétisé. La prolongation vise ainsi à éviter toute situation pénalisante pour les détenteurs concernés, dans l'attente d'un cadre réglementaire révisé et plus adapté aux réalités du terrain.

Avec cette mesure, les autorités entendent offrir un délai supplémentaire aux motocyclistes tout en préparant une refonte plus structurée du système d'examen et de formation.