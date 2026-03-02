Ile Maurice: Trois arrestations et inquiétudes grandissantes autour d'activités illicites

Un espace public situé au centre de Rivière-du-Rempart est aujourd'hui au coeur de préoccupations liées à de présumées transactions de drogue, selon les informations recueillies auprès du député Sandeep Prayag et de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU). Trois arrestations ont été confirmées dans ce jardin le samedi 31 janvier, une intervention qui vient renforcer les craintes par rapport à ce lieu fréquenté par les villageois. Les détails de l'opération n'ont toutefois pas été rendus publics.

Le député Sandeep Prayag se dit préoccupé que ce jardin, censé être un espace de détente pour familles et jeunes, pourrait être progressivement détourné de sa vocation première.

Selon lui, l'endroit serait utilisé pour des transactions suspectes, aussi bien le jour que tard dans la nuit. Il évoque la découverte sur place de fioles, bouteilles, boîtes de médicaments et autres objets associés à des produits pharmaceutiques, qu'il juge suffisamment troublants pour justifier une attention particulière des autorités. «Lorsqu'on retrouve ce type d'objets dans un lieu public, cela soulève inévitablement des questions. Il y va de la sécurité des habitants et surtout des jeunes», fait-il comprendre.

Le député Sandeep Prayag appelle à une surveillance renforcée pour protéger les jeunes et les habitants.

Il faut noter que cet espace n'a pas toujours été un jardin. Il s'agissait auparavant d'un parking, qui a été réaménagé à la suite du décès de sir Anerood Jugnauth (SAJ), dans le cadre d'un projet visant à offrir un lieu de détente à la population.

Un buste de SAJ y a également été installé en guise d'hommage. Pensé comme un point de rassemblement pour les familles et un espace d'activités pour les jeunes, le jardin devait favoriser le vivre-ensemble et contribuer à la qualité de vie dans la région.

Des seringues usagées ont été retrouvées dans le jardin, un élément jugé préoccupant pour la sécurité des usagers, notamment des enfants.

Aujourd'hui, les allégations d'activités illicites suscitent une inquiétude particulière, certains estimant que l'espace serait en train d'être détourné de sa vocation initiale. Selon le député, plusieurs habitants et parents l'ont interpellé au sujet de la situation. Beaucoup se disent préoccupés par la fréquentation du site, notamment par des adolescents qui pourraient être exposés à un environnement jugé à risque.

Dans les environs, le sentiment d'insécurité semble gagner du terrain. Des riverains confient être de plus en plus inquiets pour leurs enfants et hésitent parfois à les laisser se rendre seuls dans ce type d'espace public.

D'autres déplorent que des lieux initialement conçus pour la détente familiale puissent devenir des zones associées à des comportements déviants. Certains habitants évoquent également une présence jugée suspecte à certaines heures, affirmant que l'atmosphère du jardin changerait à la tombée de la nuit. Sans avancer d'accusations formelles, ils estiment néanmoins que la situation mérite une vigilance accrue afin d'éviter toute détérioration du climat social.

Bouteilles sur place renforce les préoccupations autour de l'utilisation du jardin.

Face à ces préoccupations, Sandeep Prayag indique avoir alerté les autorités compétentes et plaide pour un renforcement de la surveillance policière et d'une présence plus régulière sur le terrain.

L'objectif, dit-il, est de prévenir toute escalade et de rassurer la population. Une opération a d'ailleurs été menée dans la zone avec la participation de plusieurs parties prenantes afin d'évaluer la situation et de recueillir davantage d'informations. Pour le député, une approche coordonnée demeure essentielle pour empêcher que ce type d'activités ne s'installe durablement.

Après le nettoyage du site, les attentes restent élevées quant au maintien de la sécurité dans cet espace public.

Au-delà de ce cas précis, cette affaire soulève une interrogation plus large : ce jardin est-il un cas isolé ou reflète-t-il une tendance plus préoccupante ? Certains observateurs se demandent si, dans certaines régions, des jardins publics ne risquent pas de devenir progressivement des points de rencontre pour des jeunes, mais aussi des lieux où la drogue pourrait être achetée ou vendue.

Une telle évolution représenterait un défi majeur pour les autorités, d'autant que ces espaces sont destinés à promouvoir le bien-être collectif. Leur transformation éventuelle en zones à risque irait à l'encontre des objectifs mêmes de leur création. Pour plusieurs habitants, la priorité reste claire : préserver la sécurité des enfants et maintenir ces lieux accessibles à tous. Beaucoup appellent ainsi à une vigilance accrue, mais aussi à des actions concrètes pour garantir que les jardins publics demeurent des endroits sûrs.

Le député insiste, pour sa part, sur la nécessité d'une action rapide et soutenue afin de protéger la jeunesse, rassurer les familles et préserver la qualité de vie dans la région. Empêcher que des espaces publics conçus pour la communauté ne soient détournés par des activités illégales constitue, selon lui, un enjeu essentiel. Au moment de la rédaction, aucune indication supplémentaire n'avait été communiquée concernant d'éventuelles mesures additionnelles pour sécuriser le secteur.