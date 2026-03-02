Sénégal: Drepaf, l'innovation galénique qui change la donne pour les enfants drépanocytaires

Dakar — Le laboratoire sénégalais Teranga Pharma se prévaut d'une une avancée thérapeutique importante dans la lutte contre la drépanocytose, avec le lancement de la forme pédiatrique du médicament Drepaf, une révolution galénique adaptée au contexte local selon son directeur général.

"Le défi consistait à concevoir une forme galénique à la fois stable et adaptée aux plus jeunes et la solution retenue est une gélule innovante, utilisable dès l'âge de neuf mois", a soutenu Mouhamadou Sow dans une interview accordée à l'APS.

Le principal obstacle au traitement pédiatrique de la drépanocytose résidait selon lui dans les caractéristiques physico-chimiques de la molécule, rendant sa stabilité précaire sous forme liquide (sirop) ou effervescente.

"La solution retenue est une gélule [...] qui peut être ouverte pour mélanger son contenu à des aliments ou boissons familiers", a précisé le pharmacien.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Avec cette innovation thérapeutique, l'industrie locale apporte ainsi "une réponse concrète" aux défis de stabilité et d'accessibilité d'un traitement jusqu'ici hors de portée de nombreuses familles sénégalaises.

Des "tests rigoureux" ont validé son efficacité avec des produits locaux tels que le bissap, le bouye, les aliments semi-liquides comme le fondé ou la bouillie, en plus du lait de biberon, a affirmé le directeur général de Teranga Pharma.

Afin de garantir l'ingestion de la dose complète, le spécialiste recommande de mélanger la poudre à une petite quantité d'aliment. Il a aussi insisté sur un suivi rigoureux de l'enfant par un médecin, afin de faire des bilans immunologiques chaque trois mois.

-Un coût réduit, mais une prise en charge encore trop limitée-

Outre l'adaptation galénique, l'autre défi relevé par Teranga Pharma est celui de l'accessibilité financière. À titre d'exemple, pour un enfant de cinq ans, le traitement revient à environ 1500 francs CFA par mois, soit bien moins que les versions adultes importées, souvent coûteuses et irrégulièrement disponibles.

Pourtant, malgré cette avancée, l'accès à l'hydroxyurée (la molécule de référence) reste limité au Sénégal et en Afrique. "La drépanocytose est une maladie négligée. Les financements internationaux sont orientés vers le VIH sida, le paludisme ou d'autres maladies chroniques. Il n'y a pas de fonds dédiés", déplore le pharmacien.

Il rappelle que les versions adultes du médicament, vendues en Europe et aux États-Unis, ne disposent souvent pas d'autorisation de mise sur le marché au Sénégal, rendant leur accès aléatoire, même pour ceux qui auraient les moyens de se les procurer.

"La distribution du médicament à prix coûtant est une manière pour nous de soulager les familles, d'apporter la lumière, la stabilité et permettre le développement des enfants", a expliqué le spécialiste.

-Un partenariat humanitaire pour traiter 1000 enfants gratuitement-

Teranga Pharma a signé un partenariat humanitaire avec l'ONG française Drep.Afrique, dans l'optique de traiter gratuitement 1000 enfants, à partir de la pharmacie de l'hôpital Albert Royer, qui servira de centre de distribution national. "Nous avons trois objectifs : proposer une forme pédiatrique adaptée, réduire drastiquement les coûts, et garantir une disponibilité permanente sur tout le territoire", insiste le pharmacien.

La drépanocytose, maladie génétique héréditaire, touche 80 millions d'Africains dont près de 12 millions ont la forme sévère. "Et pour les enfants qui ont la forme sévère, la moitié ne fêteront pas le 5e anniversaire, c'est un chiffre qui est terrible", relève le directeur général de Teranga Pharma.

Au Sénégal, on estime que 10 % de la population générale, soit près de 2 millions de personnes, sont porteuses du gène dont près de 2.000 enfants qui ont la forme sévère.

La drépanocytose affecte les globules rouges et se manifeste principalement par des anémies chroniques, des crises osseuses douloureuses et un risque accru d'infections.