Sénégal: Thiès - La SONAGED mobilise 250 agents et plus de 20 camions-benne pour l'opération de nettoiement 'Koor Set 2026'

Thiès — La Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) a mobilisé, samedi à Thiès, 250 agents et plus d'une vingtaine de camions-bennes, pour le lancement officiel de la deuxième édition de son opération de nettoiement déroulée pendant le Ramadan et dénommée "Koor Set 2026", a constaté l'APS.

La SONAGED a initié depuis 2024, une série d'actions de nettoiement et d'assainissement déroulées pendant le Ramadan, avec un renforcement du nettoyage nocturne, une optimisation de la collecte des déchets et une sensibilisation des populations à l'importance d'un cadre de vie sain.

"Nous avons lancé en grande pompe à Kaolack, Ziguinchor, Dagana et à Richard Toll [l'opération Koor Set]. Cette année, nous la lançons à Thiès, où nous avons remarqué cette parfaite organisation", a souligné le directeur général de la SONAGED, Khalifa Ababacar Sarr.

Pour le cas de Thiès, relève-t-il, "Koor Set" s'inscrit dans le sillage des préparatifs de la fête nationale de l'indépendance, dont la célébration sera délocalisée, cette année, dans la capitale du rail.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

M. Sarr note qu'en plus des "250 agents" mobilisés, "une cinquantaine de camions" seront déployés à terme, pour l'exécution des travaux durant toute l'opération. Il a laissé entendre qu'un renfort sera déployé, en fonction de la spécification des rôles, par exemple pour le désensablement pour lequel la SONAGED dispose de spécialistes.

Le DG de la SONAGED a insisté sur l'importance d'un engagement des populations pour la propreté et une gestion responsable de leur environnement.

"Nous devons nous engager dans l'éco-responsabilité, l'éco-geste, mais également l'éco-citoyenneté, car dit-il, la SONAGED ne sera jamais seule dans les villes pour faire tout le travail".

"Nous venons de remarquer l'importance que le gouvernement du Sénégal accorde à cette priorité nationale que constitue la salubrité", a dit Khalifa Ababacar Sarr, ajoutant : "Nous allons renforcer et pousser nos actions vers le summum de la réussite, c'est-à-dire amener tout ce que l'on a sur le terrain".

A propos du 4 avril, la SONAGED entend agir conformément à son mode opératoire "en trois temps" à savoir avant, pendant et après l'événement, a expliqué M. Sarr.

"La Korité va être un autre signal fort sur le territoire régional de Thiès, mais aussi sur le territoire communal [en particulier]", annonce le responsable.

"Quinze jours avant la fête de l'indépendance, sûrement, nous aurons terminé toutes les actions majeures et nous allons continuer ce qu'on appelle la maintenance sur l'ensemble du territoire", a ajouté Khalifa Ababacar Sarr.

Venu prendre part au lancement de l'opération "Koor set", le maire Babacar Diop a relevé qu'au moment où Thiès s'apprête à accueillir la fête nationale de l'indépendance, "le premier défi, c'est un cadre de vie propre, sain et accueillant".

"Tout doit passer par la propreté", a-t-il ajouté, parlant de "Koor set Wadiaal 4 avril", une fusion du nom de l'opération de nettoiement de la SONAGED et de celui des préparatifs de la fête engagés par la ville hôte.

M. Diop s'est dit rassuré de constater, à travers la mobilisation par la SONAGED de toutes ces ressources humaines et cette logistique "pendant des semaines", que "le défi de la propreté est en train d'être relevé".

Il a adressé ses encouragements et félicitations au DG de cette société pour "son engagement pour la propreté et le cadre de vie".