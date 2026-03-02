Sénégal: Le bissap, produit prisé des consommateurs de Richard-Toll pendant le Ramadan

Richard-Toll — L'oseille de Guinée, communément appelée bissap, compte parmi les produits les plus prisés sur les marchés de Richard-Toll (nord) en ce mois de Ramadan. Un constat qui rend compte de la place incontournable de cette plante dans la préparation des repas de rupture du jeûne.

Un jour comme un autre au marché central de Richard-Toll, le plus grand de la commune de Richard-Toll. L'affluence est particulièrement dense en cette matinée. Clients, charretiers, conducteurs de motos Jakarta et voitures se disputent le passage, rendant la circulation difficile.

Les petits haut-parleurs diffusant des annonces commerciales, accentuant l'animation des lieux.

Dans les différents coins du marché, des sacs d'oseille de Guinée soigneusement empilés témoignent de l'engouement suscité par ce produit dont le kilogramme se vend entre 350 et 400 francs CFA.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour Amadou Sy, rencontré sur place, la ruée vers le bissap durant le Ramadan ne surprend guère.

"C'est une boisson très utile pendant le Ramadan. Après une longue journée de jeûne, le corps a besoin d'eau. Le bissap aide à se désaltérer et à retrouver des forces", explique-t-il.

Chez les personnes les plus âgées, la consommation relève aussi d'une tradition bien ancrée.

M. Sy estime qu'on ne "change pas les vieilles habitudes", car ce produit est bon pour la santé et indispensable en ce mois béni.

La marchandise provient en grande partie de la zone pastorale située dans la commune de Mbane, ce qui permet un approvisionnement régulier en cette période de forte demande.

Au marché central de Khouma, deuxième plus grand marché de la commune, les clients se bousculent devant l'étal de Fatima Sow, vêtue d'un boubou bleu et d'un foulard soigneusement noué autour du cou.

À ses côtés, une calebasse d'eau lui permettant de se rafraîchir de temps en temps, tout en servant les clients.

Après un bref échange avec un père de famille d'une quarantaine d'années venu s'approvisionner pour la rupture, la vendeuse pèse le produit, le verse dans un sachet noir, puis conclut la transaction par des prières, en réponse à celles formulées par le client.

Un peu plus loin, une autre commerçante interpelle une cliente venue également s'approvisionner en bissap.

Concentrée, elle enchaîne les ventes, remettant aux clients des sachets bleus ou noirs soigneusement remplis.

"Si nous avions autant de clients chaque jour, nous ferions beaucoup de bénéfices. Malheureusement, c'est surtout pendant le mois de ramadan que les ventes connaissent une hausse", déplore-t-elle.

Partout dans les allées, jeunes, adultes et personnes âgées se croisent dans une effervescence continue malgré la chaleur étouffante. L'ambiance reste bon enfant, rythmée par les échanges commerciaux et les salutations.

Dans les deux marchés de la ville, l'oseille de Guinée reste l'un des produits les plus vendus et confirme son statut de boisson incontournable pour le Ramadan, à la croisée de la tradition, des réalités climatiques et des opportunités économiques.