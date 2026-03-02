Congo-Kinshasa: Le Gouvernement et la BAD signent un accord de 155 millions USD pour renforcer le Parc Agro-industriel de Ngandajika

1 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Gouvernement congolais a signé, jeudi 26 février, un accord de 155 millions USD avec la Banque africaine de développement (BAD) pour renforcer le Parc Agro-industriel de Ngandajika, dans la province de Lomami.

Ce projet constitue le troisième volet du Programme de transformation agricole de la RDC, qui vise à faire du secteur agricole un levier stratégique de diversification économique et de sécurité alimentaire.

A cette occasion, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a souligné que la connectivité représente un élément structurant pour garantir la réussite des investissements déjà engagés dans la gouvernance et le développement des chaînes de valeur.

« La connectivité est l'enjeu central. Elle conditionne la valorisation durable de notre potentiel agricole et l'intégration effective de nos producteurs aux marchés locaux et régionaux », a-t-il déclaré.

Au-delà de l'amélioration des axes Lukalaba-Ngandajika et Nkuadi-Ngandajika-Parc, le projet vise le désenclavement durable de la zone, la réduction des coûts de transport, la fluidification des échanges ainsi que la création d'emplois, notamment en faveur des jeunes et des femmes.

Par cet accord, le Gouvernement réaffirme sa détermination à faire des infrastructures l'un des piliers de la transformation agricole, de la sécurité alimentaire et de la cohésion nationale.

Le ministre des Finances a salué la solidité du partenariat avec la BAD, dont l'appui demeure essentiel pour accompagner les priorités stratégiques du pays.

Cette signature traduit la consolidation de la crédibilité financière de la République démocratique du Congo auprès de ses partenaires techniques et financiers et ouvre de nouvelles perspectives pour un développement rural intégré et durable.

