Congo-Kinshasa: La mission du Chef de l'État doit se poursuivre pour mettre fin à la guerre, estime la FIDEC

1 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Ligue des jeunes du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne (FIDEC) a réaffirmé l'engagement de la jeunesse en faveur de la stabilité, de la continuité institutionnelle et de la paix en RDC.

Le président de cette structure, Mardochée Nsele Minga, a tenu ces propos lors d'un meeting populaire organisé samedi 28 février au terrain Bouddha, dans la commune de Ndjili, à Kinshasa.

Il a estimé que la mission du Chef de l'État devait se poursuivre afin de consolider les acquis et de mettre fin à la guerre dans l'Est du pays.

Placée sous le thème : « Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour une mission et non pour un mandat », cette activité a rassemblé de nombreux jeunes venus exprimer leur soutien à la poursuite des efforts de paix.

Pour Mardochée Nsele Minga, le peuple demeure le seul souverain en matière de choix politiques.

Il affirme que ce n'est « ni aux confessions religieuses, ni à l'opposition, encore moins à la société civile » de déterminer l'avenir politique du pays.

