Afrique: Volley-ball - Les garçons du Quatre-Bornes VBC en quarts de finale

Les garçons du Quatre-Bornes VBC sont assurés de disputer les quarts de finale du 30e Championnat des clubs de la zone 7 (CCZ7). Hier, au Palais des Sports de Roche Caïman, aux Seychelles, les champions de Maurice en exercice, ont signé un deuxième succès en autant de sorties dans la poule C.

Au lendemain de leur victoire inaugurale contre les Mahorais du VC Tsingoni, Evans Sauteur et ses camarades, ont fait preuve d'une bonne maîtrise face aux Comoriens de Nioumachoi, s'imposant en trois sets secs, 25- 14, 25-19 et 25-16.

Dans l'autre match de la poule, la Gendarmerie Nationale de Madagascar s'est aussi offert un deuxième succès en battant le VC Tsingoni, 26-24, 25-16 et 25-19 et a composté son billet pour les quarts. La première place de la poule se jouera donc entre les Quatre-Bornais et les Malgaches demain lors de leur confrontation prévue à 10h.

La Mauricienne Stéphanie Latour et la formation réunionnaise de SaintDenis Olympique VB réussissent leur entrée en matière avec un succès contre Premium Cobra des Seychelles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par contre, le scénario a été tout autre pour les filles du Quatre-Bornes VBC. Valentine Paul et ses coéquipières faisaient leur entrée en lice contre Anse Royale, hier, dans la poule B et ont été surprises par les Seychelloises en quatre sets, 25-20, 17-25, 23-25 et 19-25. Les protégées de l'entraîneur Sanjeev Jundoosing devront à tout prix se ressaisir ce matin (8h30) à l'occasion de leur deuxième sortie face aux Réunionnaises de Moineau Volley Péi.

Mauvaise entrée en matière pour les championnes de Rodrigues d'Oranges Club Sportif d'Amitiés également. Dans cette joute comptant pour la poule A, elles se sont inclinées lourdement face aux Malgaches de Squad-X Club, 13-25, 11-25, 18-25. Les choses s'annoncent encore plus compliquées pour Jelissa Perrine et ses camarades face aux Seychelloises de City Ladies, demain après-midi (16h).

Les championnes de Rodrigues d'Oranges Club Sportif d'Amitiés n'ont pas fait le poids face aux Malgaches de Squad-X Club.

Deux rencontres comptant pour la poule C féminine ont aussi été jouées hier. La Gendarmerie Nationale de Madagascar a disposé du VC M'Tsapéré de Mayotte en trois sets - même si elle s'est fait peur dans le deuxième - 25-15, 27-25 et 25-15.

Ensuite, le Saint-Denis Olympique VB, au sein duquel évolue l'attaquante mauricienne Stéphanie Latour, n'a pas tremblé face aux Seychelloises de Premium Cobra, l'emportant en trois manches, 25-21, 25-20 et 25-21.

Après le revers concédé face aux Seychelloises d'Anse Royale hier, l'équipe féminine du Quatre-Bornes VBC entraînée par Sanjeev Jundoosing doit se reprendre aujourd'hui face à Moineau Volley Péi.

A noter que la rencontre masculine de la poule D entre les champions de Rodrigues d'Oranges Club Sportif d'Amitiés et les Malgaches de Mutuelle Assurance Malagasy était toujours en cours alors que nous mettions sous presse.