Tunisie: Le Club Africain s'impose 5-0 face à l'Étoile de Métlaoui

Le 1er mars 2026, dans le cadre de la 7e journée retour de la Ligue 1 tunisienne, le Club Africain a signé une victoire éclatante sur son terrain face à l'Étoile de Métlaoui, s'imposant 5-0.

Les buteurs du Club Africain ont été :

Hamza Khadraoui (1ᣴe minute)

Firas Chouat (45e minute)

Aymen Harzi (78e minute)

Gaith Zaalouni (87e minute)

Osama Souhili (92e minute)

Cette victoire permet au Club Africain de consolider sa 2e place au classement avec 48 points, tandis que l'Étoile de Métlaoui reste 9e avec 27 points. Le Club Africain, solide en attaque et rigoureux en défense, a démontré une grande maîtrise tout au long du match, offrant un spectacle complet à ses supporters et confortant ses ambitions pour le reste de la saison.