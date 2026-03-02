Tunisie: Ramadan - 108 tonnes saisies en dix jours et 20 commerces fermés

1 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R.I

Les équipes de contrôle sanitaire ont saisi et détruit près de 108 tonnes de denrées alimentaires impropres à la consommation au cours des dix premiers jours du mois de Ramadan, dans le cadre d'une campagne nationale de contrôle des produits alimentaires.

Au total, 20 commerces ont été fermés pour non-respect des normes sanitaires. Selon un communiqué du ministère de la Santé, les équipes de l'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires ont effectué 4 530 opérations de contrôle, mobilisant en moyenne 95 équipes par jour. Ces interventions ont concerné 3 971 établissements opérant dans le secteur alimentaire. Outre les saisies, les opérations de contrôle ont donné lieu à 134 procès-verbaux et 315 avertissements écrits adressés aux professionnels ne respectant pas la réglementation en vigueur.

Des produits variés concernés

Les produits saisis comprennent notamment des fruits secs, des légumes et fruits frais, ainsi que des poissons et produits de la mer. Des produits laitiers et des conserves ont également été retirés du marché en raison de risques sanitaires. Selon les autorités, ces produits ont été jugés impropres à la consommation en raison de plusieurs infractions, notamment la présence d'insectes et de traces de rongeurs, qui représentent 42 % des cas relevés. Les dépassements de date de péremption ont représenté 19 % des infractions, tandis que l'altération et la détérioration des produits ont concerné 18 % des cas.

Les autorités sanitaires ont indiqué que les opérations de contrôle se poursuivront tout au long du mois de Ramadan afin de garantir la sécurité alimentaire des consommateurs. Elles appellent également les citoyens à privilégier les circuits de distribution organisés, à vérifier les dates de péremption et l'état des produits avant achat, et à éviter les circuits de vente informels. Un numéro vert a été mis à la disposition du public pour signaler toute infraction ou produit suspect : 80 106 977

Lire l'article original sur La Presse.

