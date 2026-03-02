Tunisie: Orientation universitaire - Le guide disponible en ligne à partir du 23 juin

Les ministères de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et de l'Éducation ont annoncé, dans une circulaire conjointe, le calendrier officiel des opérations d'orientation universitaire pour les lauréats du baccalauréat 2026.

Selon le ministère de l'Enseignement Supérieur, la Direction Générale des Affaires Estudiantines mettra en ligne le Guide de l'Orientation Universitaire le 23 juin 2026 sur le site officiel www.orientation.tn. Cette publication coïncidera avec le début de l'échange des bases de données des admis entre les deux ministères.

Les mots de passe pour accéder à la plateforme seront envoyés par SMS, permettant ainsi aux bacheliers de consulter leur fiche de voeux et de suivre toutes les étapes de l'orientation en ligne. Les dates de démarrage sont fixées au 26 juin 2026 pour les admis de la session principale et au 15 juillet 2026 pour ceux de la session de contrôle. À partir du 17 juillet 2026, chaque candidat pourra également consulter, via SMS ou sur le site, son score global ainsi que son classement par section, facilitant ainsi le suivi de son orientation universitaire.