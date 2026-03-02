Tunisie: Accueilli dimanche à Tunis, l'enfant palestinien Khalil Abou Dagga sera directement admis à l'Institut Al Kassab

1 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'ambassade de la République tunisienne au Caire, en Égypte, a annoncé que, avec l'autorisation du président de la République, Kaïs Saïed, l'enfant palestinien Khalil Islam Khalil Abou Dagga s'est rendu ce dimanche en Tunisie pour recevoir des soins, selon un communiqué publié par l'ambassade sur sa page officielle sur le réseau social Facebook.

L'enfant Khalil Islam Abou Dagga fait partie des victimes de l'agression contre le peuple palestinien. Il est le neveu du journaliste martyr Samer Abou Dagga , assassiné le 15 décembre 2023. Lors de son voyage vers la Tunisie, l'enfant est accompagné de son grand-père et de sa grand-mère, les parents du défunt Samer Abou Dagga .

