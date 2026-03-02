Tunisie: Qatar - L'ambassade du pays appelle les résidents tunisiens à la prudence

L'ambassade de la République tunisienne à Doha a appelé les membres de la communauté tunisienne résidant au Qatar à faire preuve de vigilance et de prudence, compte tenu de l'évolution rapide de la situation sécuritaire dans la région.

Dans un communiqué publié samedi sur sa page officielle, l'ambassade a également recommandé de se conformer strictement à toutes les directives émises par les autorités qataries compétentes, soulignant que les ressortissants tunisiens peuvent, en cas d'urgence avérée liée aux dernières évolutions, contacter l'ambassade via le numéro WhatsApp suivant : +974 3320 0525.

Le Qatar avait fermement condamné les tirs de missiles balistiques iraniens ayant visé samedi son territoire, considérant cela comme une violation flagrante de sa souveraineté nationale, une atteinte directe à sa sécurité et à l'intégrité du pays et une escalade inacceptable menaçant la sécurité et la stabilité de la région. Il réitère ses appels au calme, au dialogue et à une résolution pacifique des conflits, selon l'Agence de presse qatarie (QNA).