Tunisie: Qatar - L'ambassade du pays appelle les résidents tunisiens à la prudence

1 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'ambassade de la République tunisienne à Doha a appelé les membres de la communauté tunisienne résidant au Qatar à faire preuve de vigilance et de prudence, compte tenu de l'évolution rapide de la situation sécuritaire dans la région.

Dans un communiqué publié samedi sur sa page officielle, l'ambassade a également recommandé de se conformer strictement à toutes les directives émises par les autorités qataries compétentes, soulignant que les ressortissants tunisiens peuvent, en cas d'urgence avérée liée aux dernières évolutions, contacter l'ambassade via le numéro WhatsApp suivant : +974 3320 0525.

Le Qatar avait fermement condamné les tirs de missiles balistiques iraniens ayant visé samedi son territoire, considérant cela comme une violation flagrante de sa souveraineté nationale, une atteinte directe à sa sécurité et à l'intégrité du pays et une escalade inacceptable menaçant la sécurité et la stabilité de la région. Il réitère ses appels au calme, au dialogue et à une résolution pacifique des conflits, selon l'Agence de presse qatarie (QNA).

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.