Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed a organisé un dîner d'Iftar en l'honneur des membres les plus vulnérables de la communauté à l'occasion du mois sacré du Ramadan

Addis-Abeba — Le chef du gouvernement a convié, samedi, des personnes issues de milieux défavorisés à son traditionnel repas d'Iftar, marquant la rupture du jeûne quotidien durant le Ramadan.

Accueillant ses invités dans une atmosphère empreinte de bienveillance, de partage et de fraternité, le Premier ministre a souligné l'importance des valeurs de solidarité et de compassion en cette période spirituelle.

Cette rencontre a offert à de nombreux bénéficiaires l'opportunité de rompre le jeûne ensemble autour du repas traditionnel du soir, symbole de communion et d'entraide.

« À l'occasion du mois béni du Ramadan, nous avons eu l'honneur de recevoir les plus démunis de notre société pour notre Iftar annuel.

Ce moment de rupture du jeûne s'est déroulé dans un esprit d'unité, de solidarité et de compassion », a affirmé le Premier ministre sur ses réseaux sociaux.

Ce rendez-vous annuel s'inscrit dans une dynamique constante de soutien aux couches sociales les plus fragiles, en cohérence avec l'esprit du Ramadan, période consacrée par les musulmans du monde entier au jeûne, à la prière et aux oeuvres de charité.