Sénégal: Guerre en Iran - Un pétrolier serait en train de «couler» dans le détroit d'Ormuz, selon la télévision d'État iranienne

1 Mars 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Le bâtiment aurait été frappé alors qu'il franchissait «illégalement» cette voie maritime, d'après la télévision d'État iranienne.

La télévision d'État iranienne a annoncé dimanche qu'un pétrolier était en train de «couler» après avoir été frappé alors qu'il franchissait «illégalement» le détroit d'Ormuz, au deuxième jour des frappes américano-israéliennes contre l'Iran, qui ont entraîné des représailles de la République islamique.

«Le pétrolier incriminé, frappé alors qu'il tentait de franchir illégalement le détroit d'Ormuz, est en train de couler», a rapporté la télévision d'État, sans plus de précisions. Des images diffusées par la télévision montrent une épaisse fumée noire s'échappant du pétrolier en feu. Le détroit est un point de passage clé du commerce mondial de pétrole, où transitent un quart du pétrole mondial et un cinquième du gaz naturel liquéfié.

Samedi, les Gardiens de la révolution iraniens avaient fermé cette voie à la navigation, avertissant qu'elle était dangereuse en raison des attaques américaines et israéliennes.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2026 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.