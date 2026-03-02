Sénégal: Guerre en Iran - Un pétrolier serait en train de «couler» dans le détroit d'Ormuz, selon la télévision d'État iranienne

Le bâtiment aurait été frappé alors qu'il franchissait «illégalement» cette voie maritime, d'après la télévision d'État iranienne.

La télévision d'État iranienne a annoncé dimanche qu'un pétrolier était en train de «couler» après avoir été frappé alors qu'il franchissait «illégalement» le détroit d'Ormuz, au deuxième jour des frappes américano-israéliennes contre l'Iran, qui ont entraîné des représailles de la République islamique.

«Le pétrolier incriminé, frappé alors qu'il tentait de franchir illégalement le détroit d'Ormuz, est en train de couler», a rapporté la télévision d'État, sans plus de précisions. Des images diffusées par la télévision montrent une épaisse fumée noire s'échappant du pétrolier en feu. Le détroit est un point de passage clé du commerce mondial de pétrole, où transitent un quart du pétrole mondial et un cinquième du gaz naturel liquéfié.

Samedi, les Gardiens de la révolution iraniens avaient fermé cette voie à la navigation, avertissant qu'elle était dangereuse en raison des attaques américaines et israéliennes.