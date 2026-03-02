Sénégal: Mort de l'ayatollah Ali Khamenei - L'Iran a décrété 40 jours de deuil

L'Iran a décrété 40 jours de deuil après la mort de son guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, tué dans l'attaque d'Israël et des Etats-Unis qui se poursuit.
A Téhéran, des milliers de personnes se sont rassemblées, certaines en larmes, brandissant des drapeaux iraniens aux cris de "mort à l'Amérique", "mort à Israël".
Mais des scènes de joie ont aussi éclaté en Iran, comme à l'étranger. A Los Angeles ou à Sydney, des membres de la diaspora iranienne ont défilé dans les rues brandissant le portrait de Reza Pahlavi, fils de l'ancien shah d'Iran, avec des drapeaux américains et iraniens d'avant la Révolution islamique de 1979.