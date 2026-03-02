Sénégal: Modernisation du football national - La Fsf adopte douze mesures fortes

Réuni en Comité d'Urgence le vendredi 27 février 2026 à Dakar, sous la présidence de son dirigeant Abdoulaye Fall, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a adopté une série de douze résolutions majeures destinées à renforcer la gouvernance, soutenir les clubs et moderniser l'administration du football sénégalais.

Au titre du soutien financier, le Comité a validé une enveloppe globale de 1 218 750 000 F CFA destinée à l'ensemble des clubs affiliés engagés dans les compétitions nationales et régionales. Cette mesure vise à consolider la stabilité financière des formations, dans un contexte marqué par des charges d'exploitation croissantes.

Par ailleurs, les arriérés dus aux arbitres pour la saison 2024/2025, d'un montant de 95 846 500 F CFA, seront intégralement apurés. Le Comité a instruit les services compétents de la FSF et de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) d'optimiser la programmation et la régularité des paiements à l'avenir.

Sur le plan institutionnel, le projet de transfert vers le nouveau siège de la Fédération a été approuvé. Le plan d'affectation des locaux sera finalisé par l'Administration. En parallèle, un audit technique et administratif des dossiers fonciers relatifs aux sièges des ligues régionales sera mené.

La modernisation de l'administration décentralisée a également été confirmée, avec un programme d'équipement des ligues et le lancement du recrutement de personnel permanent, afin d'assurer la continuité du service public du football sur l'ensemble du territoire.

Le Comité a validé un protocole de remboursement des frais de transport (aller-retour) pour les clubs évoluant en National 1, National 2 ainsi qu'en divisions 1 et 2 du football féminin. Une mesure saluée par les acteurs du football local, confrontés à des coûts logistiques importants.

Concernant les infrastructures, la relance prioritaire des travaux du Stade Demba Diop a été annoncée, en collaboration étroite avec la FIFA et d'éventuels partenaires privés.

Le développement du football de base figure également parmi les priorités. Une séance de travail réunira prochainement la Direction Technique Nationale, la Commission du Football des Jeunes et les ligues, afin d'opérationnaliser le nouveau format des compétitions de jeunes proposé par le conseiller du président, Mayacine Mar.

Sur le plan juridique, les départements compétents de la FSF et de la LSFP ont reçu mandat de soumettre, au plus tard le 31 mars 2026, un projet de contrat-cadre entre les deux entités.

La Fédération procédera également à la révision de ses conventions avec les groupements affinitaires, notamment l'ONCAV et la CONEF, dans le but de renforcer le cadre partenarial.

Le calendrier institutionnel a été fixé : la réunion du Comité Exécutif (COMEX) se tiendra le 13 mars 2026, tandis que l'Assemblée Générale est confirmée pour le 11 avril 2026.

Enfin, des échéances ont été arrêtées pour le recrutement des responsables techniques : le Directeur Technique National devra être nommé au plus tard le 15 mars 2026, et les sélectionneurs nationaux d'ici le 30 mars 2026.