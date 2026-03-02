Sénégal: En visite aux chantiers du JOJ 2026 - Bassirou Diomaye Faye hausse le ton et exige le respect strict des délais

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué une nouvelle visite de terrain sur les chantiers des Jeux olympiques de la jeunesse d'été de 2026, à Diamniadio et à Dakar. Cette deuxième inspection, après celle réalisée en novembre dernier, lui a permis de constater de visu l'état d'avancement des travaux à un peu plus d'un an de l'événement.

Le chef de l'État a successivement visité le centre d'oncologie, le village olympique ainsi que le centre équestre de Diamniadio, avant de poursuivre sa tournée dans la capitale, notamment au Stade Iba Mar Diop et à la Piscine olympique de Dakar. Ces infrastructures constituent des sites clés devant accueillir les compétitions et les délégations attendues pour ce rendez-vous international.

À l'issue de cette tournée, le Président s'est dit « plus rassuré » que lors de sa précédente descente. Il a salué le rythme d'exécution des travaux ainsi que la mobilisation accrue des équipes techniques et des entreprises engagées sur les différents chantiers.

Pour autant, le ton est resté ferme sur la question des délais. Le chef de l'État a insisté sur le respect strict du calendrier fixé, notamment pour la livraison des infrastructures prévue en mars. Il a rappelé que ces réalisations « dépassent le cadre de simples ouvrages » et engagent l'image et l'honneur du pays.

« Il s'agit d'un défi national », a-t-il souligné en substance, appelant l'ensemble des acteurs impliqués à redoubler d'efforts afin d'offrir au monde une vitrine d'excellence et de savoir-faire sénégalais lors des Jeux.

Le Président était accompagné d'une importante délégation gouvernementale, comprenant la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, le ministre des Infrastructures, Dethié Fall, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Pr Daouda Ngom, le ministre de l'Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, ainsi que le ministre des Forces armées, Birame Diop.

Une présence qui traduit, selon la présidence, l'importance stratégique accordée par l'État à la réussite de cet événement historique pour la jeunesse sénégalaise et pour le rayonnement international du pays.