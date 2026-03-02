Tunisie: Gabès - Plusieurs délégations privées d'eau potable ce dimanche

La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) - District de Gabès, a annoncé dans un communiqué qu'en raison d'une coupure d'électricité survenue au complexe de production d'El Fejij, des perturbations et des interruptions de la distribution d'eau sont attendues ce dimanche 1er mars 2026.

Les zones concernées appartiennent aux délégations suivantes : El Hamma Ouest, El Hamma, Oudref, El Metouia, Gabès Ouest et Ghannouch. Selon le texte du communiqué, la reprise de l'approvisionnement devrait se faire normalement et de manière progressive à partir de 18h00 ce même jour.