Tunisie: Carthage - Ouverture d'un point de vente du producteur au consommateur du 3 au 7 mars

1 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Un point de vente du producteur au consommateur ouvrira ses protes à Carthage Mohamed Ali, du 3 au 7 mars 2026.

Selon un communiqué de la municipalité de Carthage, cette initiative s'inscrit dans le cadre du soutien du pouvoir d'achat des citoyens. Le point de vente proposera différents produits de consommation courante. Cette démarche vise à renforcer les circuits de distribution directe et à réduire les intermédiaires, contribuant ainsi à proposer des produits à des prix avantageux et accessibles à tous.

Il est à noter que, pendant le mois de Ramadan en cours, des points de vente du producteur au consommateur ont déjà été mis en place pour certains produits de première nécessité, tels que la viande, les légumes et les fruits, dans différentes régions du pays, dans le but d'alléger le fardeau de la hausse des prix.

