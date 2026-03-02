Tunisie: INSSPA - 4 530 opérations de contrôle menées au cours des 10 premiers jours

1 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Environ 4 530 opérations de contrôle couvrant 3 971 établissements actifs dans le secteur alimentaire ont été menées par les équipes de l'Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (INSSPA) relevant du ministère de la Santé, au cours des 10 premiers jours du mois de Ramadan (1447 H), soit du 19 au 28 février 2026.

D'après un communiqué de l'instance publié dimanche, ces opérations menées par 95 équipes de contrôle (en moyenne quotidienne), ont abouti à la saisie d'une quantité totale estimée à 107 988 tonnes de denrées alimentaires non conformes aux normes de sécurité, l'enregistrement de 134 cas justifiant l'établissement d'un procès-verbal d'enquête, l'envoi de 315 avertissements écrits, la fermeture de 20 établissements ouverts au public et proposant des denrées alimentaires non conformes aux conditions de sécurité.

Les infractions relevées concernent la présence d'insectes, de vers vivants et de traces de rongeurs (42%), l'expiration des dates de péremption (19,1 %), la pourriture, le changement de couleur et d'odeur ( 17,9 %), le stockage dans des conditions insalubres (10 %), l'absence d'étiquetage ( 2 %) et la non-conformité des résultats d'analyse (2,5 %).

Le non-respect de la chaîne du froid et des conditions de sécurité sanitaire lors de la préparation, l'emballage et la mise en conserve non hygiéniques, l'abattage aléatoire et l'absence de certification vétérinaire ont été également, parmi les infractions relevées.

L'instance a fait savoir que ses équipes continueront à assurer le contrôle tout au long du mois de ramadan, en intensifiant les visites sur le terrain et en prenant les mesures légales nécessaires pour sanctionner les contrevenants, conformément à la législation et aux dispositions en vigueur.

Elle a appelé les citoyens à acheter leurs denrées alimentaires dans les espaces et les magasins organisés et prévus à cet effet, à éviter de s'approvisionner auprès des vendeurs ambulants et des circuits informels, à vérifier la sécurité des produits et leurs dates de péremption et à adopter des comportements sains en matière de conservation des aliments. L'instance met également, à la disposition des consommateurs le numéro vert 80106977 pour recevoir les plaintes et répondre aux questions relatives à la sécurité sanitaire et à la qualité des produits alimentaires.

