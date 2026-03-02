Tunisie: Ligue 1/22e Journée/ASG - Mission difficile

Le Carrelage de Gabès joue gros à Sfax où il devra livrer une partie héroïque pour éviter une défaite qui le maintiendrait en queue du peloton.

Certes, le nul de la Zliza à Gabès face au CAB a amoindri les espoirs de pouvoir quitter très tôt la place parmi le trio relégable du bas du tableau et a tempéré l'ardeur et la ferveur des matches qui ont précédé avec deux victoires sur l'OB et l'ESZ et un nul devant les Étoilés, mais la volonté de continuer à lutter pour la survie est toujours forte dans le groupe. Rien n'est encore joué mais chaque point grappillé sera désormais précieux pour la suite du parcours.

Contre le CSS, Abdelkader Chouaya et ses partenaires se donneront donc à fond avec l'espoir de pouvoir cette fois contredire le rapport des forces et les prévisions qui leur sont défavorables et parvenir à faire la différence.

Guezmir absent et Assane dans le doute

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il faut dire que la tâche des «Rouge et Noir» du Carrelage de Gabès face aux Sfaxiens ne sera pas de tout repos. Jusqu'à la dernière minute, aucune information sur la qualification des cinq recrutés restés en suspens jusqu'à acquittement des dettes envers la fédération et levée de l'interdiction de recrutement (Souleymane Ouattara, Nidhal Saied, Faied Ben Hassine , Mohamed Aziz Khlifi et Ameur Jouini).

Ils ne figurent pas dans la liste des 20 appelés à disputer ce match important. Autre absence qui se fera sentir, celle du fer de lance de l'attaque Hosni Guezmir contre une bonne nouvelle qui pourrait être la titularisation de Ridouane Assane à l'entrejeu bien qu'il soit à peine remis de blessure.

Malgré ces handicaps majeurs, Mohamed Chibani dispose quand même de bonnes solutions pour opter pour un jeu d'attaque audacieux. Hakim Tka, Mohamed Aziz Sekrafy et Mohamed Amine Khadhraoui pour l'animation offensive et le tandem Diolvy Moukouba-Oussama Neffati pour la finition. Avec un bon joker offensif sur le banc : Hamza Abdellkrim. Si l'assise défensive est bonne et sera un bunker pas facile à forcer, la réussite sur le plan offensif dans un jeu de contre pour bien piège le CSS dans sa surface sera la clé de sortie avec un moindre mal de ce déplacement à haut risque.