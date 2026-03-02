Tunisie: Ligue 1/22e Journée/EST - Se remettre en selle

Après le semi-échec essuyé à Métlaoui, les « Sang et or » chercheront à se rattraper à Béja, histoire de reprendre le cycle positif entamé par Christian Bracconi.

S'étant fait rattraper au score, les camarades de Houssem Tka ont dû se contenter de ramener un petit point de Métlaoui. Ils enchaînent cet après-midi par un second déplacement périlleux à Béja. Pour Patrice Beaumelle, dont la première sortie officielle à la tête de l'équipe à Métlaoui n'a pas été une réussite, rattraper le coup à Béja sonne comme une évidence. Toutefois, l'Olympique de Béja, qui a remporté ses deux derniers matchs à domicile face à l'USM et l'ASS, est un adversaire particulièrement coriace à domicile.

Et comme les Béjaois restent sur une défaite en déplacement au Bardo, ils chercheront à rectifier le tir en faisant un match nul dans le pire des cas. Du coup, la mission de Patrice Beaumelle et ses hommes ne sera pas de tout repos aujourd'hui. N'empêche, ils se doivent de ramener une victoire de Béja, histoire de reprendre le cycle positif entamé par Christian Bracconi qui avait enchaîné trois victoires consécutives entre Championnat et Ligue des champions.

Ben Saïd opérationnel

L'infirmerie désemplit au grand bonheur de Patrice Beaumelle qui récupère Béchir Ben Saïd, rétabli de blessure et qui reprend du service après s'être absenté lors des deux derniers matchs de championnat. Ménagés lors du dernier match, Kouceila Boualia et Mohamed Amine Tougaï sont également opérationnels.

Quant à Florian Danho, il a purgé sa suspension et sera lui aussi à la disposition du staff technique. Ceci dit, Ibrahima Keita manquera à l'appel pour somme d'avertissements. Pour le remplacer, le technicien « sang et or » a le choix entre Mohamed Ben Ali, Mohamed Dräger et Elyas Bouzaiene.