Tunisie: Ligue 1/22e Journée - Festival stadiste à La Marsa

Les Stadistes ont été les grands bénéficiaires d'hier après-midi, s'imposant largement face à des Marsois malmenés dans tous les sens.

En déplacement à La Marsa, les Stadistes n'ont pas été tendres avec leurs hôtes. Pourtant, rien ne présageait au départ une telle débâcle pour les Banlieusards, plus entreprenants. Mais tout a basculé à la demi-heure de jeu quand les Stadistes obtiennent un penalty. Une scène invraisemblable : un supporter marsois, furieux, envahit le terrain et se dispute avec le joueur Omar Traïdi ! Le milieu marsois est aussitôt expulsé par l'arbitre (29'). Le penalty est transformé par Amanallah Haboubi (34'). A partir de cet instant, les "Vert et Jaune" ne sont plus mentalement dans le match.

La descente aux enfers commence et même le coach, Ameur Derbal, n'arrive plus à contrôler ses nerfs et obtient un carton jaune. Dès lors, la voie est libre pour les Stadistes qui parviennent à doubler la mise avant la pause via Youssef Saâfi (42'). En deuxième mi-temps, les visiteurs enfoncent le clou en ajoutant deux autres buts : Wael Ouerghemmi triple la mise à la 59' avant que Youssef Dheflaoui n'ajoute le quatrième but à la 84'. Grâce à cette écrasante victoire, les Stadistes consolident leur positionnement au peloton de tête. Pour les Marsois, c'est un match à oublier. Un vrai cauchemar !

Les Etoilés avec le service minimum

A domicile, les Etoilés ont assuré le service minimum en remportant une courte victoire devant les Capbonais de Soliman. Un but contre le courant du jeu, marqué par le défenseur Babacar Diarra contre son camp à la 62'. Réalistes, les Etoilés ont privilégié la carte de la prudence, réussissant à préserver leur avantage jusqu'au coup de sifflet final. La troisième rencontre d'hier après-midi s'est soldée par un nul vierge à Bizerte. Certes, les Nordistes n'ont pas réussi à s'imposer à domicile, ils l'ont échappé belle.

En effet, Ibrahim Gadiaga a ouvert le score à la 21', mais après recours à la VAR, son but a été annulé. Il y a eu par la suite quelques tentatives ici et là, la donne n'a pas changé pour autant.

Résultats

A La Marsa :

AS Marsa 0

Stade Tunisien 4 Aminallah Haboubi (34'/SP), Youssef Saafi (42'), Wael Ouerghemmi (59'), Youssef Dheflaoui (84')

A Bizerte :

CA Bizertin 0

US Monastir 0

A Sousse :

Etoile du Sahel 1 Babacar Diarra (62'/CSC)

AS Soliman 0