Ethiopie: La bataille d'Adwa symbolise la résilience historique du pays, affirme le Premier ministre Abiy

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que la victoire d'Adwa demeure une illustration éclatante de la ténacité indéfectible et de la solidité durable du peuple éthiopien.

Selon lui, cet événement historique incarne la capacité de l'Éthiopie à défendre sa souveraineté face à l'adversité et à préserver son unité nationale grâce à la détermination collective de ses citoyens.

À l'occasion du 130e anniversaire de la Bataille d'Adoua, le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé un message solennel de félicitations au peuple éthiopien, rendant hommage à la détermination et à la force inébranlables qui ont marqué cette victoire historique.

Dans son message, le Premier ministre a affirmé que la bataille d'Adoua demeure une démonstration éclatante de la capacité des Éthiopiens à défendre leurs intérêts nationaux, leur indépendance et leur souveraineté.

Selon lui, cette détermination reste aujourd'hui intacte et constitue le socle de la nation.

Le Premier ministre a souligné que, si les systèmes politiques et les dirigeants peuvent évoluer et si des divergences d'opinion peuvent exister, l'attachement des Éthiopiens à leur patrie demeure inébranlable.

Il a rappelé que les héros qui ont marché vers Adoua ne partageaient pas nécessairement les mêmes opinions, ni la même culture ou la même foi.

Dans son message, Abiy a également évoqué les défis internes auxquels les patriotes éthiopiens ont dû faire face à l'époque.

Il a mentionné l'existence de bandits, de mercenaires et d'intermédiaires qui s'alliaient à l'ennemi et privilégiaient des gains immédiats au détriment des intérêts à long terme du pays.

Pour le Premier ministre, la Journée de la Victoire d'Adoua ne doit pas seulement être un moment de mémoire, mais aussi une occasion de démontrer la force actuelle et future de l'Éthiopie.

En outre, le Premier ministre a exprimé l'espoir que cette Journée de la Victoire d'Adoua soit un moment de consolidation et de renforcement de la puissance nationale