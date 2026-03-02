Ethiopie: À l'aube du 130e anniversaire d'Adoua, la jeunesse d'Addis-Abeba réaffirme son engagement national

Addis-Abeba — À l'approche de la commémoration du 130e anniversaire de la Bataille d'Adoua, des jeunes d'Addis-Abeba lancent un appel vibrant à leurs pairs pour raviver l'esprit de patriotisme et renforcer leur contribution aux intérêts nationaux ainsi qu'au développement du pays.

À la veille de cette date historique, plusieurs représentants de la jeunesse ont confié à l'Agence de presse éthiopienne que l'héritage d'Adoua demeure une source d'inspiration vivante, incarnant l'unité, le courage et le sacrifice transmis de génération en génération.

En 1896, les forces éthiopiennes infligèrent une défaite décisive aux troupes italiennes, sauvegardant la souveraineté nationale et infligeant un revers majeur aux ambitions coloniales en Afrique.

Cette victoire continue de symboliser l'indépendance et la dignité non seulement pour l'Éthiopie, mais aussi pour les peuples d'ascendance africaine à travers le monde.

Yoseph Abera, jeune résident de la capitale, a rappelé que la génération actuelle porte la responsabilité morale d'honorer les sacrifices consentis par les ancêtres.

Selon lui, l'indépendance léguée par les héros d'Adoua impose aux jeunes d'aujourd'hui d'approfondir leur attachement à la patrie et de participer activement à son essor.

Il a également souligné que l'unité et la détermination démontrées lors des grands projets nationaux contemporains, notamment le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne, doivent servir d'exemple à la jeunesse pour relever les défis actuels.

De son côté, Markos Eshetu a insisté sur la portée universelle des enseignements d'Adoua, estimant que cette victoire dépasse le cadre militaire.

Pour lui, elle démontre que le progrès devient possible lorsque la nation se rassemble autour d'une vision commune.

Il a encouragé les jeunes à s'engager davantage dans l'entrepreneuriat, l'innovation et la transformation des opportunités en résultats tangibles afin de conduire l'Éthiopie vers la prospérité.

Ahmed Ali a, quant à lui, mis en avant la résilience et la détermination des générations passées.

Il a souligné que les sacrifices consentis il y a plus d'un siècle ont permis de bâtir une nation souveraine, et qu'il revient désormais à la jeunesse d'exceller dans ses domaines respectifs pour contribuer activement au progrès national.

Le président de la Fédération de la jeunesse éthiopienne, Muheddin Nasir, a décrit Adoua comme un chapitre fondateur de l'histoire nationale.

Il a rappelé que cette victoire avait rassemblé les Éthiopiens autour d'un objectif commun, transcendant les différences d'origine ethnique, de religion et de genre. Selon lui, la jeunesse actuelle doit s'inspirer de cet exemple pour œuvrer en faveur d'une paix durable et d'un développement soutenu.

Alors que le pays marque le 130e anniversaire de cette victoire historique, les jeunes d'Addis-Abeba affirment que le message d'Adoua -- unité, détermination et patriotisme -- conserve toute sa pertinence et demeure essentiel pour construire l'avenir de l'Éthiopie.