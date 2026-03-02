Tunisie: Ligue 1/22e Journée/CA - En mode poursuite

Face à l'Etoile Sportive de Métlaoui, un adversaire qui brigue la 6e place du classement, le Club Africain devra passer à l'action tout en assurant ses arrières.

A la réception d'une ES Métlaoui qui a intelligemment joué sa partition face au leader, le CA sait à quoi s'en tenir en croisant une formation qui sait imprégner un faux rythme avant d'accélérer la cadence et se projeter rapidement. En tout début d'après-midi donc, l'équipe de Faouzi Benzarti reçoit le onze à Imed Ben Younès. Dans un contexte de lutte pour le titre, même si la saison n'en est pas encore à son dénouement, le CA sait pertinemment, qu'à présent, il faut jouer chaque match comme une finale.

Engagé dans un cycle de neuf matchs pour toucher au but, le CA doit dès à présent valider jusqu'au bout, tout en espérant un coup de mou du leader « sang et or ». Rester focus sur les confrontations directes toutefois, sans penser à la concurrence pour le titre car le football réserve toujours ses surprises, et c'est justement toute cette incertitude du sport-roi qui le rend si fascinant. Pour marquer davantage ses ambitions nationales, le dauphin clubiste doit aller droit au but à la réception de l'Etoile Sportive de Métlaoui.

En bonne posture au classement, le CA ne se cache plus et se donne les moyens pour rêver plus grand. Un potentiel des plus perfectibles, un coach aguerri et un public exceptionnel, le CA concentre en lui les atouts majeurs pour réussir, même si, en Ligue 1, rien n'est moins sûr.

A cet effet, la tragique fin de saison de l'exercice écoulé devrait servir de piqûre de rappel, bref, en football, le dénouement est incertain et les hommes de Benzarti doivent avant tout avoir l'envie impérieuse d'avoir la main heureuse.

Constantes et alternatives

En mode poursuite aujourd'hui, les Clubistes sont focus et forcément tournés vers la réception de l'ESM à Radès, là où le CA doit se surpasser dans l'engagement et s'appliquer dans la rigueur tactique pour l'emporter. Bref, le CA de Faouzi Benzarti doit performer s'il ne veut pas lâcher d'une semelle le leader et toujours le talonner.

Ce faisant, face à l'ESM, le staff technique pourra compter sur la quasi-intégralité de son effectif à l'exception bien entendu de Sadok Mahmoud qui retrouvera la compétition d'ici peu. En croisant les Miniers, l'équipe de Benzarti récupérera le latéral gauche Oussema Shili et l'ailier gauche Aymen Harzi qui ont purgé un match de suspension chacun.

Quant au onze attendu, il devrait être à l'image de celui qui a débuté face à la JSO avec Mouhib Chamekh dans les cages, Houssem Ben Ali sur le flanc gauche, Ghaïth Zaâlouni sur le côté droit, la paire Hamza Ben Abda-Taoufik Chrifi dans l'axe, un milieu composé de Moataz Zemzemi, Saidou Khan et Aymen Harzi dans un rôle hybride, en tant que demi-gauche de percussion, et enfin, Hamza Khadhraoui sur le couloir gauche, Philippe Kinzumbi sur l'aile droite et Firas Chawat en pointe.

Volet alternatives enfin, le plateau technique dispose d'une pléiade de compétiteurs avec l'arrière gauche Oussema Shili, l'axial Yassine Bouabid, les pistons Oussema Chrimi et Ghaïth Sghaïer, le milieu offensif Alain Kanté, le demi gauche Bilel Ait Malek, l'ailier droit Bassem Srarfi, l'ailier gauche Oussema Bouguerra et l'avant-centre Sadok Kadida.