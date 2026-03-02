Togo: De belles formules, mais une stratégie qui reste floue

C'est devenu un rituel bien rodé de l'opposition. Réunion de militants, discours enflammés, appels à la résistance, et retour au calme jusqu'à la prochaine fois.

Samedi, le président des Forces Démocratiques pour la République (FDR), Paul Dodji Apevon, a livré sa version de cet exercice avec un certain brio rhétorique.

« Le découragement ne doit pas être pour nous une fatalité », « les grandes transformations naissent dans les moments d'apparente impasse », « chaque période de verrouillage porte les germes d'un réveil citoyen »...

Les citations sont belles. Elles sont même inspirantes. Mais dans un pays où l'opposition enchaîne les défaites électorales depuis des décennies, on attendrait peut-être davantage qu'une leçon d'histoire et quelques métaphores encourageantes.

Me Apevon promet aussi d'incarner l'exemplarité : lutte contre la corruption, transparence, méritocratie, promotion des femmes. Des valeurs nobles, que chaque leader politique togolais, de l'opposition comme du pouvoir, a proclamées à un moment ou un autre de sa carrière.

La vraie question reste entière : comment ? Avec quels moyens ? Dans quel calendrier ?

Le silence sur ces détails est assourdissant

Il faut reconnaître à Me Apevon le mérite de ne pas avoir abandonné. Dans un paysage politique amorphe, tenir ses troupes motivées relève presque de l'exploit. Mais galvaniser des militants et changer un rapport de force politique sont deux exercices très différents.

Pour l'instant, les FDR résistent. Surtout dans les discours.