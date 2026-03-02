Ile Maurice: Un enfant de deux ans meurt noyé dans une piscine familiale

Un drame s'est produit cet après-midi à Pointe-aux-Sables, où un garçonnet âgé de seulement deux ans a perdu la vie après s'être retrouvé dans une piscine.

Selon les premières informations, l'incident est survenu aux alentours de 16 heures, ce dimanche 1eᣴ mars, dans la cour de ses grands-parents. L'enfant a été découvert inanimé dans la piscine.

Alertés, les secours du SAMU se sont rendus sur place. Malgré leur intervention rapide, les médecins n'ont pu que constater le décès du petit garçon.

À ce stade, les circonstances exactes ayant conduit à cette noyade restent floues. On ignore encore comment l'enfant s'est retrouvé dans l'eau et s'il bénéficiait d'une surveillance au moment des faits.

La police a ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur les circonstances entourant ce drame.