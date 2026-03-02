Ile Maurice: Un enfant de deux ans meurt noyé dans une piscine familiale

1 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Un drame s'est produit cet après-midi à Pointe-aux-Sables, où un garçonnet âgé de seulement deux ans a perdu la vie après s'être retrouvé dans une piscine.

Selon les premières informations, l'incident est survenu aux alentours de 16 heures, ce dimanche 1eᣴ mars, dans la cour de ses grands-parents. L'enfant a été découvert inanimé dans la piscine.

Alertés, les secours du SAMU se sont rendus sur place. Malgré leur intervention rapide, les médecins n'ont pu que constater le décès du petit garçon.

À ce stade, les circonstances exactes ayant conduit à cette noyade restent floues. On ignore encore comment l'enfant s'est retrouvé dans l'eau et s'il bénéficiait d'une surveillance au moment des faits.

La police a ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur les circonstances entourant ce drame.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.