Maroc: Ramadan - 4.083 infractions enregistrées lors des opérations de contrôle des marchés

1 Mars 2026
Libération (Casablanca)

Le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a indiqué, jeudi, que les commissions locales présidées par le ministère de l'Intérieur au niveau des préfectures et provinces ont mené, du 1er Chaâbane au 6 Ramadan, 43.412 opérations de contrôle ayant permis de constater 4.038 infractions.

Répondant à une question lors d'un point de presse à l'issue de la réunion du Conseil de gouvernement, M. Baitas a précisé que 1.101 de ces infractions ont fait l'objet d'avertissements et 2.937 de procès-verbaux transmis aux juridictions compétentes.

Les interventions de ces commissions durant cette période ont permis la saisie et la destruction de 273 tonnes de produits impropres à la consommation ou non conformes aux normes réglementaires en vigueur, a-t-il ajouté.

Il a en outre souligné que l'ensemble des marchés est suffisamment approvisionné en produits de première nécessité largement consommés lors de ce mois béni, rappelant que la réunion hebdomadaire, à laquelle prennent part les différents départements concernés, vise à assurer un suivi prospectif continu de la situation des marchés nationaux durant le Ramadan, en particulier les volets liés à l'approvisionnement, aux prix et aux opérations de contrôle.

Une semaine après le début du mois béni, l'ensemble des données fournies par les différents départements confirme l'approvisionnement normal et dans des conditions habituelles des marchés nationaux, avec une disponibilité en quantités suffisantes des denrées nécessaires.

