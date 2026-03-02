Afrique: AG du Forum de dialogue des magistrats africains

Le Forum de dialogue des juges africains a tenu, récemment, son assemblée générale (AG) annuelle sous la présidence de sa présidente, Jamila œuvre, et en présence de ses membres.

Cette assemblée a été marquée par la présentation du rapport d'activités au titre de l'année 2025, axé principalement sur la conclusion de partenariats visant à élargir le champ de la coopération, l'échange d'expertises et la promotion des bonnes pratiques, outre la participation à des séminaires et conférences scientifiques nationaux et internationaux, indique un communiqué du Forum.

Le Forum a également organisé des rencontres de communication dans le cadre de son ouverture sur les associations de la société civile et les étudiants universitaires, particulièrement africains, ajoute la même source, notant que ces initiatives ont eu un impact positif sur la valorisation des efforts du Forum pour consolider une pratique judiciaire fondée sur la mise en oeuvre des droits de l'Homme et l'approche scientifique, comme levier essentiel pour incarner l'efficacité judiciaire escomptée.

L'AG a, par ailleurs, examiné les mesures liées au renforcement de la communication du Forum, notamment le lancement de son site web officiel et la mise à jour de ses données, saluant l'hommage rendu au Forum par "The New Africa Magazine" en reconnaissance de ses efforts continus pour consacrer son rôle en tant qu'association professionnelle s'intéressant aux questions judiciaires aux niveaux national et continental.

S'agissant des perspectives d'avenir, le Forum entend élargir ses partenariats avec les acteurs de la gouvernance judiciaire et de la justice sociale en Afrique et à l'international. Les programmes futurs porteront aussi sur la formation, la communication et le développement de la coordination entre les juges africains représentant le Forum dans divers pays du continent, afin de garantir une participation élargie et une mise en oeuvre optimale de ces chantiers, précise le communiqué.

Tout en se félicitant du bilan de ses activités au cours des cinq dernières années, l'Assemblée générale a réaffirmé sa détermination ferme à renforcer sa présence africaine, conformément à l'orientation générale du Royaume du Maroc, basée sur la solidarité et la coopération durable et efficace avec les pays du continent, au service du développement commun et de la prospérité du citoyen africain.

Le Forum a également réitéré son engagement constant à assumer son rôle d'association professionnelle, en phase avec les efforts du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) pour la mise en œuvre des chantiers de réforme et des programmes de modernisation et de qualité, visant à atteindre l'efficacité judiciaire au Maroc, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.