Maroc: Botola Pro D2 - Des chocs déterminants pour le podium et pour le maintien

La 17ème journée de la Botola Pro D2 "Inwi" de football s'annonce capitale à tous les niveaux du classement, avec des affiches déterminantes aussi bien pour le podium que pour le maintien.

Le Top 3 sous pression

Leader avec 30 points, le Moghreb de Tétouan se déplace chez son poursuivant, la Jeunesse El Massira (3e, 26 pts). Un duel au sommet : une victoire des visiteurs creuserait l'écart, tandis qu'un succès des locaux relancerait totalement la course.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Deuxième avec 29 unités, le Widad Témara accueille le Widad de Fès (8e, 20 pts). Sur le papier favori, le Widad Témara devra néanmoins se méfier d'une formation fassie capable de jouer les trouble-fêtes.

En embuscade, la Mouloudia Oujda (4e, 25 pts) reçoit l'US Bejaâd (10e, 20 pts). Une opportunité pour les Oujdis de se rapprocher du podium en cas de faux pas devant.

Un milieu de tableau très compact

De la 5e à la 11e place, six équipes se tiennent en cinq points. L'Amal Tiznit (5e, 24 pts) se déplace chez le Raja Béni Mellal, en quête de survie. La JS Soualem (6e, 22 pts) affronte la lanterne rouge, le RAC Casablanca, tandis que le Chabab Mohammedia (7e, 22 pts) croise l'USM d'Oujda.

Le Stade Marocain (9e, 20 pts) défiera le Chabab Atlas Khénifra, concerné par le bas de tableau.

La lutte pour le maintien

Le KAC Kénitra (11e, 19 pts) et la Jeunesse Ben Guerir (14e, 15 pts) disputent un duel crucial. En bas, chaque point pèsera lourd : la zone rouge reste à portée pour plusieurs formations.

A mi-parcours retour, cette 17e journée pourrait marquer un tournant décisif dans une Botola D2 plus serrée que jamais.

Programme

Samedi à 15h00

15h00 : JSM-MAT

Samedi à 22h00

WST-WAF

RBM-A.Tiznit

MCO-US.Bejaâd

Dimanche à 15h00

KAC-CJBG

JSS-RAC

Dimanche à 22h00

CAK-SM

SCCM-USMO