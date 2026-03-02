Maroc: La première Rencontre entrepreneuriale Séville-Maroc, le 26 mars à Casablanca

La première Rencontre entrepreneuriale Séville-Maroc, un événement destiné à renforcer la coopération économique entre le Royaume et cette région du sud de l'Espagne, aura lieu le 26 mars prochain à Casablanca, ont annoncé les organisateurs.

Initiée par le Conseil provincial de Séville, à travers l'organisme Prodetur, chargé de la promotion de l'innovation et du développement économique local, cette rencontre est organisée en partenariat avec l'Association des jeunes entrepreneurs de Séville et la Chambre officielle de commerce, d'industrie et de navigation d'Espagne à Casablanca.

Cette initiative s'inscrit dans une démarche stratégique visant à consolider les liens commerciaux historiques et à encourager une coopération accrue entre les écosystèmes économiques sévillan et marocain, selon les organisateurs, rapporte la MAP.

L'événement ambitionne d'offrir une véritable plateforme d'échanges, propice à l'identification d'opportunités d'investissement et de partenariat, tout en favorisant le renforcement de la présence des entreprises andalouses sur le marché marocain, ajoute-t-on.

Une trentaine d'entreprises sévillanes, issues de secteurs variés, prendront part à cette rencontre, illustrant l'intérêt croissant des opérateurs andalous pour le potentiel économique du Maroc et pour l'attractivité de son environnement d'investissement.

Le programme prévoit plusieurs panels et ateliers, consacrés notamment à la présentation de réussites d'investissements espagnols au Maroc, ainsi que des sessions de networking destinées à faciliter les contacts directs entre les acteurs économiques des deux pays et à encourager la conclusion de nouveaux partenariats commerciaux et industriels.