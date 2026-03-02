Maroc: Des conditions climatiques exceptionnelles qui annoncent une meilleure campagne agricole

Les précipitations exceptionnelles et généralisées sur l'ensemble du Royaume, enregistrées depuis la deuxième décade de novembre 2025, annoncent une meilleure campagne agricole, relève la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l'Economie et des Finances.

Ces précipitations ont favorisé l'emblavement des sols et le renforcement des nappes phréatiques, ainsi qu'une reconstitution significative des niveaux de retenues dans les barrages nationaux, indique la DEPF qui vient de publier sa note de conjoncture du mois de février 2026.

D'après la même source, le taux de remplissage des barrages nationaux a atteint 70,7% au 20 février, contre 27,6% observé un an plus tôt, soit une progression de 43,1 points. Cette amélioration substantielle s'est accélérée ces deux derniers mois avec un gain additionnel de 37,3 points, enregistré entre le 22 décembre 2025 et le 20 février 2026, rapporte la MAP.

Ainsi, le volume des retenues dans ces barrages s'est située à 11,8 milliards de m3 à cette même date.

Cette évolution positive a bénéficié à l'ensemble des bassins hydrauliques du Royaume. Ainsi, le volume du bassin de Sebou a dépassé les 5 milliards de m3 au 17 février 2026, en hausse de 2 milliards de m3. Celui d'Oum Er Rabia a enregistré un volume de 2,3 milliards de m3 à la même date, alors qu'il ne dépassait pas les 254,3 millions de m3 un an auparavant.

Les retenues en eau du Loukkos ont atteint 1,8 milliard de m3, soit une augmentation de 946,4 millions de m3, celles de Souss-Massa 398,8 millions de m3 (+283,4 millions de m3) et celles de Moulouya 435,7 millions de m3 (+150,6 millions m3).

Concernant les exportations du secteur de l'agriculture, sylviculture et chasse, leur valeur a avoisiné les 42,2 milliards de dirhams au terme de 2025, en amélioration de 3,6%, après une consolidation de 9,1% un an plus tôt.