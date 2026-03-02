Maroc: Portugal - Signature à Lisbonne d'un mémorandum d'entente sur la protection des données à caractère personnel

1 Mars 2026
Libération (Casablanca)

La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) a conclu, mercredi à Lisbonne, un mémorandum d'entente avec la Commission nationale de protection des données du Portugal (CNPD), visant à renforcer le partenariat entre les deux institutions dans les domaines d'intérêt commun.

L'accord a été signé par Mme Paula Meira Lourenço, présidente de la CNPD, et M. Omar Seghrouchni, président de la CNDP.

Selon un communiqué de la CNDP, cet accord vise à consolider la coopération entre les deux autorités, notamment à travers l'échange d'informations et d'expertises, en particulier dans les domaines soulevant de nouveaux défis en matière de protection des données à caractère personnel, tels que l'intelligence artificielle, le traitement d'images et la violence numérique.

La coopération porte également sur des projets éducatifs et des programmes de formation, ainsi que sur le partage des meilleures pratiques en matière de contrôle et de mise en œuvre du cadre juridique.

Ce partenariat stratégique prévoit, en outre, l'organisation de réunions bilatérales annuelles afin de renforcer les échanges, partager les expériences et approfondir la réflexion autour de la protection des données à caractère personnel.

Il vise également à tirer parti des relations privilégiées qu'entretiennent les deux institutions avec les réseaux internationaux spécialisés, notamment le Réseau ibéro-américain de protection des données personnelles (RIPD) et le Réseau lusophone de protection des données personnelles (RLPD) pour la partie portugaise, ainsi que l'Association francophone des autorités de protection des données personnelles (AFAPDP) et le Réseau africain des autorités de protection des données personnelles (RAPDP) pour la partie marocaine.

