Les rebelles de l'AFC/M23 auraient repris le contrôle de Katoyi-centre, samedi 28 février vers 17 heures, à la suite d'affrontements contre les combattants Wazalendo en territoire de Masisi, dans la province du Nord-Kivu.

Selon des sources locales, les rebelles auraient ensuite étendu leur emprise sur plusieurs villages environnants, ainsi que sur d'autres localités du secteur Osso-Banyungu.

Les combats entre les deux camps se sont poursuivis ce dimanche dans plusieurs localités du territoire de Masisi. Des sources concordantes signalent particulièrement des échanges de tirs - armes lourdes et légères- sur l'axe Katoyi-Bitoyi depuis les premières heures de la matinée.

Depuis 6 heures locales, des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues sur l'axe Bitoyi, dans le groupement Ufamandu 2.

Des hostilités ont également été rapportées dans les villages Ndete et Muhanga, dans le groupement Buabo.

D'autres accrochages ont été signalés à Mashaki, dans le groupement Nyamaboko 1er, ainsi qu'à Lukole, dans le groupement Banyungu.

Après plus de dix jours d'affrontements ininterrompus, la situation humanitaire continue de se dégrader dans cette partie du territoire de Masisi.

Des centaines de familles, qui venaient à peine de regagner leurs maisons à Katoyi-centre, ont de nouveau pris la route de l'exil, selon la société civile locale.

Cette dernière dénonce aussi des prises d'otages par les belligérants, et rapporte que plusieurs civils soupçonnés de collaborer avec un camp ou l'autre sont pourchassés ou exécutés sommairement.

Des actes qui alimentent davantage la peur et l'incertitude dans la région.