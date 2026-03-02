Congo-Kinshasa: Linafoot - Rangers bat Bukavu Dawa, New Jack et FC Renaissance se neutralisent

L'AC Rangers a battu l'OC Bukavu Dawa sur le score d'un but à zéro, samedi 28 février, au stade Tata Raphael de Kinshasa dans le cadre du groupe B du championnat national de football de la RDC.

L'unique but de cette rencontre a été l'oeuvre de Malanda Bakote à la 82e minute, infligeant ainsi à ce Club du Bukavu sa 14e défaite depuis le début du championnat.

Grâce à cette victoire, l'AC Rangers atteint 25 points et maintient sa 7e position au classement. Quant à Bukavu Dawa, il reste 13e au classement provisoire avec 10 pts en attendant l'actualisation du classement.

Dans le deuxième match de cette journée, le FC Renaissance et New Jack se sont neutralisés par un score d'un but partout. Le Rennais Élie Mbuyulu était le premier à ouvrir le score pour les Oranges et verts de capitale à la 32e minutes du jeu.

Juste après la reprise de la 2e période, Moussa Samake a réagi, à la 48e minute pour le compte de New Jack permettant ainsi aux Jaunes et bleus de revenir dans le match. Avec ce score de parité, New Jack FC reste 7e au classement avec désormais 23 points, tandis que le FC Renaissance est 12e avec maintenant 18 pts.

Dans l'autre rencontre du même groupe B, l'OC Renaissance de Kinshasa a perdu par forfait, le même samedi face à Maniema Union. Alors qu'il devait se déplacer pour Kindu, le Club Kinois n'a pas fait le déplacement.

Cinquième au classement, les Unionistes atteignent 30 points grâce à cette victoire par forfait. L'OC Renaissance est classé 11e du classement avec 18 pts en attendant l'actualisation du classement.