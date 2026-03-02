Afrique de l'Est: L'ambassade éthiopienne à Nairobi a célébré les 130 ans de la victoire d'Adwa

Addis-Abeba — L'ambassade d'Éthiopie à Nairobi a célébré le 130e anniversaire de la victoire d'Adwa sous le thème inspirant « Passé glorieux, horizon radieux ».

La cérémonie a été rehaussée par la présence d'un invité d'honneur de premier plan, le Premier secrétaire du Cabinet et secrétaire du Cabinet aux Affaires étrangères et à la Diaspora du Kenya, l'honorable Musalia Mudavadi.

Parmi les personnalités présentes figuraient également Zainab Hawa Bangura, directrice générale du United Nations Office at Nairobi, Inger Andersen, directrice exécutive du Programme des Nations unies pour l'environnement, ainsi que Anacláudia Rossbach, à la tête du Programme des Nations unies pour les établissements humains.

Des hauts responsables de la Kenya, des ambassadeurs, des membres du corps diplomatique, des attachés de défense et des représentants de la diaspora éthiopienne ont également pris part aux festivités.

Dans son intervention, l'honorable Musalia Mudavadi a qualifié Adwa de « tournant majeur non seulement dans l'histoire de l'Éthiopie, mais aussi pour l'Afrique et le monde ».

Il a transmis, au nom du président William Ruto, du gouvernement et du peuple kényans, ses félicitations au Premier ministre Abiy Ahmed, ainsi qu'au gouvernement et au peuple de la Éthiopie.

Prenant la parole à son tour, l'ambassadeur Bacha Debele a rappelé que la victoire d'Adwa dépassait le simple cadre militaire : elle incarne la résilience africaine face à l'oppression et demeure un puissant symbole d'espoir pour les peuples en quête de liberté, tout en constituant un jalon essentiel du panafricanisme.

Il a également évoqué le « deuxième Adwa » de l'Éthiopie, en référence à l'achèvement et à l'inauguration du Grand barrage de la Renaissance, présenté comme une affirmation contemporaine de la souveraineté nationale et du droit légitime du pays à exploiter les ressources du Nil pour son développement.

La célébration a par ailleurs mis en lumière « KIN - Ethiopia », avec des prestations d'artistes éthiopiens qui ont magnifié la richesse culturelle du pays à travers des performances musicales et des costumes traditionnels.