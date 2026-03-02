Addis-Abeba — La récente mission de travail effectuée par le chef du gouvernement éthiopien, accompagné d'une délégation de haut niveau, marque un tournant majeur dans le renforcement des relations bilatérales entre l'Éthiopie et l'Azerbaïdjan.

Lors d'un point de presse organisé à son retour, le ministre Gedion Timotheos a souligné que les liens diplomatiques entre les deux nations se sont considérablement consolidés ces dernières années, avec un élargissement notable des domaines de coopération.

Selon lui, cette visite au plus haut niveau politique, assortie de la signature de plusieurs accords stratégiques couvrant divers secteurs, constitue un levier essentiel pour assurer la durabilité et la profondeur des relations éthio-azerbaïdjanaises.

Il a précisé que les discussions ont permis d'identifier de nouveaux axes de collaboration, notamment dans des secteurs émergents à fort potentiel.

Les deux gouvernements ont ainsi convenu d'explorer des partenariats innovants susceptibles de générer des bénéfices mutuels à long terme.

Le ministre a également salué la réussite de l'Azerbaïdjan dans l'organisation de la 29e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP29, mettant en avant l'expertise de Bakou dans la gestion de grands rendez-vous internationaux.

Il a indiqué que les autorités azerbaïdjanaises ont exprimé leur volonté de partager leur savoir-faire avec l'Éthiopie, notamment en matière d'organisation d'événements d'envergure mondiale et de diplomatie climatique.

Par ailleurs, Gedion Timotheos a révélé que Bakou considère Addis-Abeba comme un point d'ancrage stratégique vers le marché africain.

L'Azerbaïdjan a manifesté un intérêt croissant pour exploiter la position géopolitique privilégiée de l'Éthiopie afin d'étendre ses investissements et d'accroître sa présence commerciale sur le continent.

Dans cette optique, les deux parties ont convenu d'intensifier leur coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement et du développement industriel.

Le ministre a en outre souligné que l'expérience azerbaïdjanaise en matière de numérisation des services publics représente une source d'inspiration précieuse pour l'Éthiopie.

L'intégration avancée des technologies numériques dans l'administration et la gouvernance en Azerbaïdjan constitue, selon lui, un modèle pertinent pour soutenir les ambitions éthiopiennes de transformation digitale et d'amélioration de la prestation des services publics.

Qualifiant la visite de hautement fructueuse, le chef de la diplomatie éthiopienne a conclu que cette mission diplomatique a permis de poser des fondations solides pour une coopération renforcée et durable.

Elle ouvre la voie à une dynamique nouvelle fondée sur la croissance partagée, la complémentarité économique et une intégration régionale accrue.